1 Июня 2022 16:41

Самое главное – наше общество готово сделать первые шаги - Президент РК о реформах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общереспубликанский референдум станет важной точкой отсчета в построении Нового Справедливого Казахстана. Об этом заявил Глава государства, выступая на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, передает МИА «Казинформ».

По его мнению, изменить мировосприятие, перенастроить социальные ожидания с иждивенчества на креатив, трудолюбие, сгенерировать новые идеалы и смыслы может только само общество, то есть каждый из нас.

«Поэтому успех начатых преобразований напрямую зависит от того, насколько все граждане вовлечены в их реализацию», - отметил Президент.

Он также подчеркнул, что предстоящий референдум – это не конечная стадия политической трансформации страны, это, по сути, ее начало.

«Работа только начинается, поскольку сама жизнь и потребности граждан неизбежно поставят перед нами новые задачи. Мы должны исходить из того, что в политической сфере шоковая терапия неуместна. В сложнейших геополитических условиях она может привести к разрушительным последствиям, деградации и даже утрате государственности. Нам надо идти по этому тернистому пути осмысленно, уверенно, выверяя каждый шаг. «Переходя бурную реку, нужно знать, что ногой нащупываешь дно», так гласит известная восточная мудрость. Самое главное – наше общество готово сделать первые шаги, и они будут далеко не последними. Реформа обязательно будет иметь продолжение», - считает Президент Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, собирается ли он обнулить президентский срок.

«Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий Глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет», - сказал Глава Государства.