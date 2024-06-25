Самое чистое село наградили в Уланском районе ВКО

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в Уланском районе был организован конкурс «Таза ауыл». Сегодня были подведены итоги и вручен денежный сертификат жителям села Жанузак, передает агентство Kazinform со ссылкой на информационный центр ВКО.

В конкурсе приняли участие все 45 населенных пунктов района. Села оценивали по следующим критериям: чистота, благоустройство, вовлеченность населения в уборку территории.

Фото: информационный центр ВКО

— В рамках акции «Таза Қазақстан» было сделано очень много работы. Мы очистили территории Сибинских озер, озера Шыбындыколь, Дубыгалинское. Решили на этом не останавливаться и объявили внутрирайонный конкурс «Таза ауыл». Из 45 сел Жанузак заняло первое место и выиграло 10 млн тенге. Эти деньги были выделены из местного бюджета. Жители села выиграли по той причине, что не только сотрудники акимата, но и все сельчане, начиная от малышей и заканчивая аксакалами, принимали участие в уборке села. Это было одним из важных критериев конкурса, — сказал аким Уланского района Думан Рахметкалиев.

Фото: информационный центр ВКО

Аким отметил, что они намерены проводить подобные акции каждый год. И они будут касаться не только чистоты, но охватят многие другие направления.

Фото: информационный центр ВКО

По словам самих жителей, они выиграли только благодаря сплоченности. Важно отметить, что Жанузак известен тем, что население полностью отказалось от алкогольных напитков, сигарет и соблюдает здоровый образ жизни.

Фото: информационный центр ВКО

— В нашем селе проживают 295 человек. В рамках конкурса мы очистили не только территорию Жанузака, но и участки всех близлежащих рек. Акция длилась почти месяц, и за это время мы очистили всю территорию от мусора, накопившегося за зиму и осень, — поделился аким Егинсуского сельского округа Ерасыл Бейдженбаев.

Напомним, с 6 апреля в регионе проходят многочисленные мероприятия в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Она направлена на реализацию ряда поручений Главы государства акимам областей и городов по благоустройству, озеленению территорий.