Самое чистое село наградили в Уланском районе ВКО
В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в Уланском районе был организован конкурс «Таза ауыл». Сегодня были подведены итоги и вручен денежный сертификат жителям села Жанузак, передает агентство Kazinform со ссылкой на информационный центр ВКО.
В конкурсе приняли участие все 45 населенных пунктов района. Села оценивали по следующим критериям: чистота, благоустройство, вовлеченность населения в уборку территории.
— В рамках акции «Таза Қазақстан» было сделано очень много работы. Мы очистили территории Сибинских озер, озера Шыбындыколь, Дубыгалинское. Решили на этом не останавливаться и объявили внутрирайонный конкурс «Таза ауыл». Из 45 сел Жанузак заняло первое место и выиграло 10 млн тенге. Эти деньги были выделены из местного бюджета. Жители села выиграли по той причине, что не только сотрудники акимата, но и все сельчане, начиная от малышей и заканчивая аксакалами, принимали участие в уборке села. Это было одним из важных критериев конкурса, — сказал аким Уланского района Думан Рахметкалиев.
Аким отметил, что они намерены проводить подобные акции каждый год. И они будут касаться не только чистоты, но охватят многие другие направления.
По словам самих жителей, они выиграли только благодаря сплоченности. Важно отметить, что Жанузак известен тем, что население полностью отказалось от алкогольных напитков, сигарет и соблюдает здоровый образ жизни.
— В нашем селе проживают 295 человек. В рамках конкурса мы очистили не только территорию Жанузака, но и участки всех близлежащих рек. Акция длилась почти месяц, и за это время мы очистили всю территорию от мусора, накопившегося за зиму и осень, — поделился аким Егинсуского сельского округа Ерасыл Бейдженбаев.
Напомним, с 6 апреля в регионе проходят многочисленные мероприятия в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Она направлена на реализацию ряда поручений Главы государства акимам областей и городов по благоустройству, озеленению территорий.