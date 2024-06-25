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    17:27, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Самое чистое село наградили в Уланском районе ВКО

    В Уланском районе подвели итоги конкурса «Таза ауыл»
    Фото: информационный центр ВКО

    В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в Уланском районе был организован конкурс «Таза ауыл». Сегодня были подведены итоги и вручен денежный сертификат жителям села Жанузак, передает агентство Kazinform со ссылкой на информационный центр ВКО.

    В конкурсе приняли участие все 45 населенных пунктов района. Села оценивали по следующим критериям: чистота, благоустройство, вовлеченность населения в уборку территории.

    В Уланском районе подвели итоги конкурса «Таза ауыл»
    Фото: информационный центр ВКО

    — В рамках акции «Таза Қазақстан» было сделано очень много работы. Мы очистили территории Сибинских озер, озера Шыбындыколь, Дубыгалинское. Решили на этом не останавливаться и объявили внутрирайонный конкурс «Таза ауыл». Из 45 сел Жанузак заняло первое место и выиграло 10 млн тенге. Эти деньги были выделены из местного бюджета. Жители села выиграли по той причине, что не только сотрудники акимата, но и все сельчане, начиная от малышей и заканчивая аксакалами, принимали участие в уборке села. Это было одним из важных критериев конкурса, — сказал аким Уланского района Думан Рахметкалиев.

    В Уланском районе подвели итоги конкурса «Таза ауыл»
    Фото: информационный центр ВКО

    Аким отметил, что они намерены проводить подобные акции каждый год. И они будут касаться не только чистоты, но охватят многие другие направления.

    В Уланском районе подвели итоги конкурса «Таза ауыл»
    Фото: информационный центр ВКО

    По словам самих жителей, они выиграли только благодаря сплоченности. Важно отметить, что Жанузак известен тем, что население полностью отказалось от алкогольных напитков, сигарет и соблюдает здоровый образ жизни.

    В Уланском районе подвели итоги конкурса «Таза ауыл»
    Фото: информационный центр ВКО

    — В нашем селе проживают 295 человек. В рамках конкурса мы очистили не только территорию Жанузака, но и участки всех близлежащих рек. Акция длилась почти месяц, и за это время мы очистили всю территорию от мусора, накопившегося за зиму и осень, — поделился аким Егинсуского сельского округа Ерасыл Бейдженбаев.

    Напомним, с 6 апреля в регионе проходят многочисленные мероприятия в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Она направлена на реализацию ряда поручений Главы государства акимам областей и городов по благоустройству, озеленению территорий.

    Теги:
    Таза Қазақстан Село ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Акимат Благоустройство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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