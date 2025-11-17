Саммит в Ташкенте: центральноазиатская пятерка плюс Баку

Каспийское море объединяет

С 2018 года лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана проводят регулярные Консультативные встречи, выстраивая уникальный формат внутреннего регионального взаимодействия. А с 2023 года в них принимает участие в качестве гостя Президент Азербайджана. Очередная встреча в Ташкенте стала исторической – по итогам переговоров принято решение о присоединении Баку к диалогу уже в качестве полноправного участника, что не только расширяет географию формата, связывая Центральную Азию с Южным Кавказом, но и усиливает субъектность региона.

Чем же еще запомнится встреча в Ташкенте, если говорить о конкретных результатах и прозвучавших инициативах?

На саммите получили обсуждение вопросы безопасности, учитывая афганский фактор и общую мировую турбулентность, подписаны Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии и каталог рисков по их предупреждению.

Водная безопасность и экологическая устойчивость, транспортная связанность, технологическое развитие на базе ИИ, промышленная и сельскохозяйственная кооперация становятся основой региональной политики. Объем двусторонней внутрирегиональной торговли в прошлом году уже достиг 11,5 млрд долларов.

– Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данный показатель до 20 млрд долларов, – подчеркнул в ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Сегодня ситуация в регионе сильно отличается от того, чтобы было еще 15 – 20 лет назад. Как написал в своей статье накануне консультативной встречи Президент Узбекистана: «в нашем регионе впервые за долгие годы формируется атмосфера доверия, добрососедства и взаимного уважения».

Многим казалось, что региональные проблемы, будь это вопросы вододеления или пограничные споры, еще долго будут омрачать отношения. Однако вопреки всем негативным прогнозам страны сумели консолидироваться.

Президент Казахстана приветствовал заключение договоров о государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, как и присоединение Таджикистана к Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Что касается вопросов вододеления, здесь еще предстоит поработать.

– Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию, – подчеркнул Глава нашего государства.

Фото: Kazinform

В погоне за технологиями и скоростями

Государства Центральной Азии планомерно работают над тем, чтобы превратить регион в крупный ресурсный, транзитный и технологический хаб Евразии. Для этого есть все – ресурсы, политическая воля, кадры, и что не менее важно, заинтересованность внешних игроков.

В частности, Казахстан предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который, как отметил Касым-Жомарт Токаев, мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки.

Создание исследовательского центра в Астане открывает пространство для маневра в сфере высоких технологий. Ведь там, где редкие металлы, там и высокотехнологичные продукты, электроника, автомобили, космические аппараты. Встроиться в нишу производителей чипов сложно, но это реально. На территории индустриальной зоны «Өндіріс» в Семее уже реализуется проект по производству чипов и электронных устройств совместной казахстанско-китайской компанией ТОО «SUTO KAZAKHSTAN».

Фото: Kazinform

Более того, Казахстан и Узбекистан активно включились в гонку технологий по внедрению искусственного интеллекта. Сотрудничество между Astana Hub и IT Park Uzbekistan уже назвали «убедительным примером успешной синергии».

Однако, для дальнейшего партнерства нужно разработать единые стандарты использования ИИ.

– Предлагаем начать разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии. Документ позволит обеспечить прозрачность, доверие и безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Это выводит Центральную Азию в пространство будущего, где сочетаются природные богатства и технологические решения.

В том, что касается развития транзитного потенциала, цифровизация и искусственный интеллект играют не меньшую роль – ведь речь идет не только о физической инфраструктуре, но и о скорости прохождения грузов.

– Чтобы избежать дублирования проверок, избыточных бюрократических процедур при прохождении границ, считаем целесообразным рассмотреть вопрос внедрения Единой системы электронного сопровождения грузов. Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии, – предложил Президент Казахстана.

Транспортно-логистическое сотрудничество стран Центральной Азии, и на внутреннем, и на внешнем треках – это жемчужина в короне возможностей.

Фото: АЗЕРТАДЖ

Разработка единой транспортной стратегии, внедрение цифровых систем сопровождения грузов и формирование промышленных хабов способны изменить карту мировой логистики, сделав регион не просто транзитным коридором, но и полноценным центром перераспределения потоков товаров и технологий.

О региональной субъектности и внешних силах

Центральная Азия, опираясь на внутреннюю координацию, расширение участников диалога и внешнюю поддержку, обретает дополнительный политический и экономический вес.

По словам старшего преподавателя Евразийского национального университета кандидата философских наук Жаната Момынкулова, включение Азербайджана в консультативный формат в качестве полноправного участника означает формирование стратегического ядра нового центра взаимодействия.

– Расширение геополитического пространства Центральной Азии скажется на архитектуре транспортно-логистических связей, усилении взаимосвязанной региональной безопасности. Для Казахстана и стран региона это открывает новые транспортные, энергетические и инвестиционные возможности, формируя условия для развития параллельных альянсов, – считает эксперт.

У каждого партнера включая Пекин, Вашингтон, или Москву имеется вполне ощутимый прагматичный интерес к развитию экономических и транзитных возможностей региона. Перефразируя известное выражение о том, что все дороги ведут в Рим, мы можем сказать, что все востребованные сухопутные маршруты сегодня идут через Центральную Азию и в большей степени через Казахстан.

Фото: Правительство РК

В частности, есть хорошая возможность сопряжения так называемого маршрута Трампа на Южном Кавказе с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ). Эта тема, помимо всего прочего, поднималась на переговорах Казахстана и США в Вашингтоне.

– Президент Токаев заявил о поддержке новой американской инициативы под названием Route for International Peace and Prosperity. Тем самым было продемонстрировано, что Казахстан намерен участвовать в крупных международных инфраструктурных проектах для укрепления своей роли трансконтинентального транзитного узла, – отметил политолог, руководитель Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин.

Что касается остальных направлений, эксперт напомнил о визите Главы нашего государства в Китай 30 августа – 3 сентября этого года. В рамках переговоров была отмечена стратегическая важность развития транзитного коридора Китай - Европа через территорию Казахстана, пропускная способность которого должна увеличиться в пять раз. Эти вопросы обсуждались и в рамках государственного визита Президента Казахстана в Россию.

– Стороны договорились развивать единую евразийскую транспортно-логистическую систему, объединять коридоры Север – Юг с транскаспийским «средним коридором» Китай – Европа. Тем самым Казахстан и Россия наметили совместное освоение новых маршрутов торговли, особенно актуальных в условиях санкционной перенастройки глобальной логистики, – подчеркнул Рустем Мустафин.

Очевидно, что Центральная Азия становится узловой точкой на карте пересечения интересов Востока и Запада. И в этом видится исторический шанс для стран региона.

– Переговоры в Ташкенте проходят на фоне растущего внимания всего мирового сообщества к Центральной Азии. Мы видим, что в последнее время состоялось множество мероприятий в формате «С5+1», которые следуют одно за другим. Заметно, что страны Европейского союза, Китай, Соединённые Штаты Америки и Россия начали уделять Центральной Азии значительное внимание, – комментирует руководитель исследовательского центра A+Analytics Фархад Касенов.

Фото: akorda.kz

По его словам, стремительно развиваются отношения и внутри региона. Создается совместная инфраструктура для выхода на международные рынки. Одним из знаковых проектов, запущенных в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, стал международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия».

– Он очень напоминает аналогичный центр приграничного сотрудничества между Казахстаном и Китаем – МЦПК в Хоргосе, но здесь он создан между Казахстаном и Узбекистаном. В его основе лежит множество интересных наработок: это и промышленные предприятия, и зеленый коридор, и снятие таможенных барьеров, и создание авиационного хаба и многое другое, – комментирует Фархад Касенов.

Не конкуренция, а партнерство

Как видим, на наших глазах совершается история, формируется общее политическое, экономическое и культурное пространство Центральной Азии. Не конкуренция, а партнерство – сегодня этот тезис поставлен во главу угла.

Эта позиция была ярко выражена в коллективной поддержке кандидатуры Кыргызстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Страны региона выходят за рамки региональной повестки, заявляя о себе как о средних державах, способных участвовать в формировании глобальных правил игры. Подобная практика уже укрепила дипломатическую школу Астаны в рамках членства в СБ ООН в 2017-2018 годах, а теперь аналогичный путь начинает Кыргызстан.

По мнению эксперта Жаната Момынкулова, итоги VII Консультативной встречи лидеров региона действительно стали сигналом глубокой трансформации Центральной Азии.

– В целом можно констатировать, что регион вступает в новую фазу институционализированного сотрудничества: создаются устойчивые механизмы координации в сферах безопасности, экономики, транспорта и природных ресурсов, что закладывает прочную основу для совместного развития, повышения региональной устойчивости и формирования стратегического ядра Центральной Азии, – комментирует эксперт.

Как видим, голоса стран Центральной Азии звучат в унисон в политике, в экономике создаются общие промышленные хабы, центры торговли и точки технологического роста, формируются общие правила игры по ключевым направлениям. Взять, к примеру, туризм. Потенциал стран Центральной Азии велик, но нет еще достаточной согласованности. Глава Казахстана предложил сформировать правовые рамки для наращивания сотрудничества – создать единое туристическое пространство стран Центральной Азии и закрепить это соглашением.

Фото: Миллий статистика қўмитаси

А для усиления исследовательской работы предложено включить Центральноазиатский экспертный форум в систему регионального взаимодействия. И это тоже инициатива нашего Президента.

Таким образом, страны Центральной Азии создают модель региональной интеграции, основанную на балансе интересов и прагматизме. Итоги седьмой Консультативной встречи можно назвать своего рода маршрутной картой для региона, который все увереннее прокладывает собственный путь. Регион, некогда воспринимаемый как транзитная зона, становится экономической и политической точкой сборки. И чем прочнее эти мосты, тем устойчивее будущее, которое страны Центральной Азии строят вместе.