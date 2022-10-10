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    17:28, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Саммит СВМДА станет одним из наиболее масштабных внешнеполитических событий - МИД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12-13 октября текущего года состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча в верхах будет приурочена к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, на мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей, организаций-партнеров, а также гости.

    «В общей сложности ожидается прибытие около 50-ти делегаций. Предполагается, что саммит СВМДА станет одним из наиболее масштабных внешнеполитических событий не только в Казахстане, но и на континенте в целом в постпандемийный период. Предстоящий саммит – главное мероприятие казахстанского председательства, которое в том числе подведет итог нашей двухлетней работы на посту председателя СВМДА. В ходе саммита планируется принятие ряда документов и решений», - проинформировал официальный представитель МИД.

    В рамках подготовки мероприятия предусмотрено проведение в городе Астане заседания Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СВМДА, которое состоится 10-11 октября.

    Инициатива СВМДА была выдвинута Казахстаном в 1992 году на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Основная цель и направление деятельности - укрепление сотрудничества путем выработки многосторонних подходов к обеспечению мира и безопасности в Азии.

    «В течение прошедших 30 лет СВМДА реализовалось как многосторонний механизм для укрепления стабильности и процветания на Азиатском континенте. С момента образования состав СВМДА увеличился до 27 государств-членов, охватив 90% Азиатского континента», - добавил Айбек Смадияров.


    Теги:
    СВМДА МИД РК Главная Международная деятельность
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