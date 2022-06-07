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    19:21, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Саммит СВМДА пройдет в октябре в Нур-Султане

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    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан Мадияр Менилбеков встретился с Государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Али аль-Сайехом в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В ходе встречи казахстанский дипломат проинформировал о проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформах по построению «Нового Казахстана», в том числе предварительных результатах общенационального референдума по внесению изменений в Конституцию, состоявшегося 5 июня 2022 года.

    Подчеркнув, что Казахстан является дружественным государством и важным партнёром ОАЭ в Центральной Азии, Государственный министр отметил, что высоко ценит политические и экономические реформы, реализуемые в стране в настоящий период.

    Особое внимание было уделено ряду важных предстоящих мероприятий, в том числе саммиту СВМДА, запланированного на 12-13 октября 2022 года в городе Нур-Султане, а также вопросам проведения очередных заседаний межправительственной комиссии и межмидовских консультаций.

    По итогам переговоров стороны отметили важность совместного проведения мероприятий в рамках 30-летия дипломатических отношений в текущем году и выразили стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

    Как ранее сообщалось, в январе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Председателя КНР и президентов стран Центральной Азии.



    Теги:
    Реформы Токаева СВМДА МИД РК Новый Казахстан Референдум ОАЭ Международная деятельность Правительство
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