Саммит СВМДА пройдет в октябре в Нур-Султане

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Посол Республики Казахстан Мадияр Менилбеков встретился с Государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Али аль-Сайехом в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В ходе встречи казахстанский дипломат проинформировал о проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформах по построению «Нового Казахстана», в том числе предварительных результатах общенационального референдума по внесению изменений в Конституцию, состоявшегося 5 июня 2022 года.

Подчеркнув, что Казахстан является дружественным государством и важным партнёром ОАЭ в Центральной Азии, Государственный министр отметил, что высоко ценит политические и экономические реформы, реализуемые в стране в настоящий период.

Особое внимание было уделено ряду важных предстоящих мероприятий, в том числе саммиту СВМДА, запланированного на 12-13 октября 2022 года в городе Нур-Султане, а также вопросам проведения очередных заседаний межправительственной комиссии и межмидовских консультаций.

По итогам переговоров стороны отметили важность совместного проведения мероприятий в рамках 30-летия дипломатических отношений в текущем году и выразили стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

Как ранее сообщалось, в январе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Председателя КНР и президентов стран Центральной Азии.



