Саммит СВМДА может стать в какой-то степени историческим - Кайрат Сарыбай
Кайрат Сарыбай рассказал, как идет подготовка к саммиту СВМДА.
«К саммиту подготовка идет самым активным образом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее поручение всем государственным органам, а также секретариату с тем, чтобы содержательные наполнения саммита, также его организационные аспекты были на самом высшем уровне, как и полагается. Что касается Секретариата, мы очень рады сообщить, что государства-члены согласовали очень обширную повестку предстоящего саммита. Я ожидаю, что этот саммит будет в какой-то степени историческим. Не буду загадывать на будущее, но кое-какие рекорды, беспрецедентную ситуацию мы можем создать в позитивном смысле», - сказал Кайрат Сарыбай журналистам в рамках мероприятия, посвященного 30-летнему юбилею СВМДА.
По его словам, главная задача СВМДА - развивать доверие между государствами-членами.
«Считаю, что СВМДА естественным образом должно обновить свой инструментарий. На сегодняшний день имеется обновленный каталог мер доверия. Его министры иностранных дел государств СВМДА обновили в прошлом году. Были внесены серьезные новые элементы, новации с учетом текущего развития», - отметил Кайрат Сарыбай.
7 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Секретариата СВМДА. Главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.
VI саммит СВМДА состоится 12-13 октября в столице Казахстана.