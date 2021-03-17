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Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в Туркестане
17 Марта 2021 19:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в городе Туркестане 31 марта текущего года пройдет неофициальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский Совет). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МИД РК.
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Свое участие в форуме подтвердили все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации.
По итогам Саммита ожидается подписание Декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей Тюркского мира.
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