Саммит ШОС в Бишкеке расширяет диалог с Африкой

Представители африканских государств примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Afreepress .

Саммит в Бишкеке также рассматривается как возможность для дальнейшего расширения взаимодействия ШОС с африканскими государствами и Африканским союзом.

В числе приглашенных участников — председатель Совета министров Того Фор Эссозимна Гнассингбе.

Фото: Afreepress

Участие Того в саммите имеет особое значение. Вместе с Египтом страна вошла в число африканских государств, приглашенных на эту встречу, что предоставляет Африке возможность заявить о своей позиции в дискуссиях по вопросам развития глобального управления и укрепления многостороннего сотрудничества.

В рамках саммита планируется обсудить, в частности, борьбу с терроризмом, насильственным экстремизмом и киберпреступностью, а также развитие инфраструктуры, повышение связанности между государствами и поиск новых механизмов финансового сотрудничества.

Ожидается, что Фор Эссозимна Гнассингбе также поднимет вопросы, актуальные для стран Глобального Юга, включая проблемы безопасности и гуманитарные вызовы, с которыми сталкивается Африка.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС.

Эксперт из Таджикистана заявил, что ШОС повышает значимость стран Центральной Азии.