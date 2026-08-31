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    Саммит ШОС в Бишкеке расширяет диалог с Африкой

    Представители африканских государств примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Afreepress

    Саммит ШОС в Бишкеке расширяет диалог с Африкой
    Фото: Ритм Евразии

    Саммит в Бишкеке также рассматривается как возможность для дальнейшего расширения взаимодействия ШОС с африканскими государствами и Африканским союзом.

    В числе приглашенных участников — председатель Совета министров Того Фор Эссозимна Гнассингбе.

    Саммит ШОС в Бишкеке расширяет диалог с Африкой
    Фото: Afreepress

    Участие Того в саммите имеет особое значение. Вместе с Египтом страна вошла в число африканских государств, приглашенных на эту встречу, что предоставляет Африке возможность заявить о своей позиции в дискуссиях по вопросам развития глобального управления и укрепления многостороннего сотрудничества.

    В рамках саммита планируется обсудить, в частности, борьбу с терроризмом, насильственным экстремизмом и киберпреступностью, а также развитие инфраструктуры, повышение связанности между государствами и поиск новых механизмов финансового сотрудничества.

    Ожидается, что Фор Эссозимна Гнассингбе также поднимет вопросы, актуальные для стран Глобального Юга, включая проблемы безопасности и гуманитарные вызовы, с которыми сталкивается Африка.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС

    Эксперт из Таджикистана заявил, что ШОС повышает значимость стран Центральной Азии. 

    В мире Саммит ШОС Кыргызстан
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор