Саммит «С5+1»: Вашингтон встречает глав Центральной Азии

Новая формула центральноазиатской дипломатии

В последние годы отношения пяти государств Центральной Азии с ведущими мировыми державами заметно улучшились. В этом прогрессе значительная заслуга принадлежит модели коллективных действий — встречам в формате «С5+1». Каждая страна пришла к пониманию, что выражать общую позицию всего региона гораздо эффективнее, чем вести разрозненные двусторонние переговоры, и благодаря такому подходу удалось реализовать ряд выгодных проектов.

В формате «С5+1» уже достигнуты значимые договоренности с лидерами США, России, Китая и Европейского союза, а бизнес-форумы Центральной Азии стали проводиться на регулярной основе.

Хотя сама идея «С5+1» существовала уже давно, в этом году исполняется ровно 10 лет с момента ее оформления как полноценной дипломатической платформы. В 2015 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке США и страны Центральной Азии заложили фундамент этого формата.

Первая встреча состоялась при президентстве Барака Обамы в узбекском городе Самарканде, где в переговорах принял участие тогдашний государственный секретарь США Джон Керри.

Диалог на уровне глав государств начался в 2023 году, когда предыдущий президент США Джо Байден провел совместные переговоры с лидерами стран Центральной Азии в рамках «С5+1».

Фото: Акорда

Так была создана многосторонняя диалоговая площадка, направленная на укрепление связей между США и государствами Центральной Азии, а также на развитие региональной интеграции. На этой платформе регулярно обсуждаются ключевые вопросы — экономика, энергетика, экология и безопасность.

Стоит напомнить, что в прошлом году в Алматы прошел международный форум «B5+1», который стал бизнес-ответвлением формата «С5+1». В нем приняли участие более 200 специалистов из стран Центральной Азии и США. Участники обсудили торговые, транзитные и инвестиционные возможности региона.

Теперь рассмотрим, как эти изменения повлияли на двустороннюю торговлю.

Инфографика: Kazinform

По данным Института экономических исследований, с момента появления формата «С5+1» в 2015 году товарооборот между Казахстаном и США устойчиво растет. Если в 2015 году он составлял 1,9 миллиарда долларов США, то в прошлом году увеличился почти вдвое — до 4,2 миллиарда долларов.

По словам ведущего эксперта отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте Республики Казахстан Алишера Тастенова, сотрудничество США с Центральной Азией имеет особое значение.

Фото: КИСИ

— Соединенные Штаты рассматривают формат «С5+1» как основной инструмент взаимодействия со странами региона. В Стратегии национальной безопасности США Центральная Азия определена как важный регион в контексте борьбы с изменением климата, обеспечения энергетической и продовольственной устойчивости, а также развития транспортно-логистической инфраструктуры. Поэтому Вашингтон намерен активно развивать сотрудничество в рамках этой площадки. В целом участие США в политических инициативах региона открывает для Казахстана возможности привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий. Кроме того, это создает доступ к американскому политическому капиталу в таких международных финансовых институтах, как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития, — отметил эксперт.

Казахстан и США: текущее состояние отношений

В этом году пост президента США вновь занял Дональд Трамп. Каким образом политик, известный своими громкими и порой непредсказуемыми решениями в сфере политики и экономики, будет относиться к устоявшимся внешнеполитическим принципам Центральной Азии? Сохранит ли формат «С5+1» свою роль эффективной консультационной площадки для стран региона?

Недавно министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Как стало известно, американская сторона выразила готовность развивать совместные коммерческие проекты с Казахстаном в области безопасности, технологий и стратегически важных полезных ископаемых.

По мнению ведущего эксперта Отдела европейских и американских исследований КИСИ Али Мухамбета, новый глава Белого дома, по всей видимости, будет строить отношения с Центральной Азией именно на основе этих направлений.

— Нередко можно услышать мнение, что во время второго президентского срока Трампа Соединенные Штаты утратили свое влияние в Центральной Азии. Однако последние события опровергают этот тезис. Возросший интерес США к региону демонстрирует, что Казахстан и другие страны Центральной Азии по-прежнему обладают серьезным стратегическим значением. Внешнеполитический подход администрации Трампа вносит определенные коррективы в формат сотрудничества между США и странами Центральной Азии. Трансформация американской дипломатии может способствовать углублению экономического взаимодействия, — подчеркнул Али Мухамбет.

Фото: из личного архива Али Мухамбета

Казахстан способен использовать формат «С5+1» как инструмент диверсификации экономики, прежде всего для привлечения инвестиций. По словам эксперта, на предстоящем саммите в США могут быть привлечены инвесторы в такие сферы, как сельское хозяйство, логистическая инфраструктура, высокие технологии и переработка минеральных ресурсов. Это, в свою очередь, придаст дополнительный импульс развитию национальной экономики и позволит снизить зависимость государственного бюджета от нефтегазового сектора.

Смогут ли американские инвестиции диверсифицировать экономику Казахстана

Согласно данным Национального банка РК, с 1993 года общий объем прямых инвестиций Соединенных Штатов Америки в экономику Казахстана превысил 61 миллиард долларов. Основная часть этих средств была направлена в нефтегазовую отрасль. Эксперты считают, что доля нефтегазовой продукции в двусторонней торговле в ближайшие годы вряд ли сократится.

— Безусловно, нефтегазовый сектор отвечает ключевым экономическим интересам обеих сторон и долгое время будет оставаться основным компонентом товарооборота. Тем не менее трансформация мировой экономики и развитие технологий неизбежно приведут к изменениям в структуре казахстанско-американской торговли. В первую очередь это коснется проектов, связанных со стратегически важными минеральными ресурсами и развитием логистической инфраструктуры, — отмечают специалисты.

Особое внимание будет уделено дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который сегодня имеет стратегическое значение на глобальном уровне. Казахстан занимает лидирующее положение в регионе: более 60% всех инвестиций, привлеченных в Центральную Азию, приходится на нашу страну. Расширение американских инвестиций в Казахстан может стимулировать привлечение дополнительных средств в транспортно-транзитный сектор и другие отрасли региона, подчеркивает эксперт Али Мухамбет.

За последние 20 лет объем прямых инвестиций США в экономику Казахстана составил 51,8 миллиарда долларов, из которых 96,4% были направлены в горнодобывающую промышленность и разработку месторождений полезных ископаемых.

Инфографика: Kazinform

Доля сырьевого сектора в торговом обороте между Казахстаном и США остается значительной и стабильно высокой. В 1993 году американская нефтяная компания Chevron стала первым крупным инвестором, создав совместное предприятие TengizChevroil. Позднее в Казахстан пришла ExxonMobil. Сегодня совокупная доля этих двух американских компаний в казахстанском нефтедобывающем секторе составляет 47%.

Казахстанская нефть поставляется на международные рынки по двум основным экспортным маршрутам: через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и по направлению Атырау — Самара. Однако из-за конфликта между Россией и Украиной первый маршрут столкнулся с определенными трудностями. Задержки в транспортировке нефти стали серьезной проблемой как для американских компаний, так и для Казахстана. Эксперты не исключают, что на предстоящем саммите может обсуждаться вопрос создания альтернативных торговых маршрутов.

По словам ведущего эксперта отдела европейских и американских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Алишера Абдрешева, для США крайне важно избежать дефицита стратегически значимых ресурсов, необходимых для высокотехнологичных и оборонных отраслей. Поэтому Астана и Вашингтон заинтересованы в развитии транспортно-логистических коридоров и продвижении цифровых проектов.

— Географическое положение Казахстана, соединяющее Европу и Азию, делает страну важнейшим транзитным узлом. Несмотря на отсутствие прямого выхода к морю, у нас есть все возможности для укрепления статуса ключевого логистического хаба Центральной Азии. В этом направлении уже ведется комплексная работа, — отметил Абдрешев.

В пример он привел модернизацию портов Актау и Курык.

— К 2030 году их пропускная способность увеличится до 130 миллионов тонн. Кроме того, к этому же сроку пропускная способность Среднего коридора вырастет до 10 миллионов тонн. Казахстан также активно работает над цифровизацией транзитного маршрута Китай (Сиань) — Казахстан (Достык, Алтынколь) — Россия (Селятино), что позволит значительно повысить эффективность перевозок, — добавил эксперт.

Фото: КИСИ

Сегодня в Казахстане функционирует более 700 предприятий с участием американского капитала. Крупнейшие компании США — Chevron, ExxonMobil, Pfizer, General Electric, Wabtec — вносят значительный вклад в развитие нефтегазового сектора, фармацевтики, энергетики и машиностроения.

— В процессе диверсификации экономики Казахстану стоит перенять опыт США в создании технологической инфраструктуры, развитии стартап-экосистем и цифровизации сельского хозяйства. Белый дом способен предложить не только финансовый капитал, но и эффективные модели построения и оптимизации цифровой среды. Это может способствовать развитию в Казахстане инновационных направлений — таких как искусственный интеллект и финансовые технологии. Также важны совместные программы по подготовке ИТ-специалистов и развитию научно-технического сотрудничества, — отметил Али Мухамбет.

По итогам первого квартала 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан достиг примерно 6,6 миллиарда долларов, что на 6,2% выше показателя прошлого года. США остаются одним из ключевых иностранных инвесторов, продолжая удерживать сильные позиции в энергетическом и производственном секторах.

Главная тема саммита

На саммите «С5+1» ожидается активное обсуждение экономических вопросов. По словам ведущего эксперта отдела азиатских исследований КИСИ Алишера Тастенова, в Вашингтоне будут рассмотрены темы экономического партнерства, энергетического сотрудничества, цифрового развития и транспортно-логистического взаимодействия.

— Для Казахстана участие в саммите станет важным шагом на пути формирования долгосрочного стратегического диалога с Соединенными Штатами. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам развития «зеленой» энергетики, добычи и переработки стратегически важных полезных ископаемых. Также акцент будет сделан на привлечении инвестиций в инфраструктурные и инновационные проекты в Центральной Азии, — отметил эксперт.

Эксперт Али Мухамбет уверен, что на саммите могут быть заключены соглашения в сфере цифровой индустрии и технологий искусственного интеллекта. Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI может расширить сотрудничество с мировыми технологическими гигантами, такими как Apple и Google. Кроме того, открываются новые возможности для цифровой экосистемы Astana Hub, что создает перспективы для международного партнерства и технологического развития.