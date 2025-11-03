Саммит прикаспийских стран пройдет в августе 2026 года в Иране

Совещание состоялось под председательством Казема Гарибабади, заместителя министра иностранных дел по правовым и международным вопросам и специального представителя Ирана по Каспийскому морю.

В работе Комитета приняли участие высокопоставленные представители всех заинтересованных исполнительных органов Ирана.

На встрече был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества прикаспийских государств и внутренней подготовки Ирана. Среди них:

Подготовка к VII Каспийскому саммиту: обсуждались меры по организации седьмого саммита глав прикаспийских государств, который запланирован к проведению в Иране в августе следующего года.

Региональные встречи: рассматривалась подготовка к совещанию губернаторов прикаспийских провинций стран-участниц, которое пройдет в ноябре в иранском городе Решт.

Правовой статус и экология: были проанализированы последние обновления, касающиеся правового режима Каспийского моря, а также вопросы экологии и выполнения положений Тегеранской конвенции (Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря).

В завершение заседания представители исполнительных органов представили доклады о проделанной работе, планах на будущее и существующих проблемах в Каспийском регионе.

Создание и начало работы Специального комитета подчеркивает приоритетное внимание, которое Иран уделяет вопросам сотрудничества, безопасности и устойчивого развития на Каспии в преддверии ключевых международных встреч.

Напомним, пятый саммит прикаспийских государств проходил в Казахстане, в городе Актау. Шестой саммит - в Туркменистане.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ИРНА.