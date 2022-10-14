14 Октября 2022, 16:10

Саммит «Центральная Азия – Россия» начался в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане начал свою работу саммит «Центральная Азия – Россия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в ходе встречи на высшем уровне президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Казахстана обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате.

По итогам встречи планируется принятие Совместного заявления глав государств, в котором будут отражены актуальные вопросы регионального сотрудничества на евразийском пространстве.

Сегодня также состоялось заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. Была утверждена тематика ближайших лет в культурно-гуманитарной сфере. В целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ было принято решение об активизации работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществления инвестиций. По инициативе Президента Казахстана начнется работа по подготовке документов об учреждении в СНГ статусов наблюдателя и партнера.