Саммит «Центральная Азия - КНР»: Касым-Жомарт Токаев поддержал предложения Си Цзиньпина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все высказанные Председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита «Центральная Азия - КНР» предложения, наша страна поддерживает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только что, вы, господин Председатель, предложили создать Союз индустрии и здоровья. Это очень интересная, оригинальная идея, которую, конечно же, Казахстан поддержит. Вы также предложили провести форум дружбы Китая и Центральной Азии. И это предложение мы поддерживаем. Так же как и ваше предложение, нацеленное на более тесное сотрудничество в области образования, культуры и туризма. Мы благодарны вам за предложения, высказанные в отношении организации специальных курсов для обучения специалистов и выделения для этого необходимых средств», - обратился Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.

Ранее Глава государства в своем выступлении отметил , что сотрудничество между Казахстаном и Китаем отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством.