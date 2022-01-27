Саммит «Центральная Азия - Индия»: транспортно-логистический консорциум предложил создать Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе саммита «Центральная Азия – Индия» Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил лидерам стран рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная Азия имеет огромный транспортно-логистический потенциал в системе мирохозяйственных связей. По территории Казахстана проходит 11 международных транзитных коридоров. Из них пять железнодорожных и шесть автомобильных маршрутов обеспечивают высокую скорость движения грузов в направлении Восток-Запад и Север-Юг. В северо-западном направлении с учетом единой таможенной территории на пространстве Евразийского экономического союза имеется беспрепятственный доступ к рынку России, а также ряд стран Восточной Европы», - рассказал Касым-Жомарт Токаев во время саммита.

Глава государства также отметил, что «не менее перспективен и юго-западный маршрут через казахстанские порты Актау и Курык мощностью в 26 млн тонн в год».

«Через Каспийское море они дают широкий доступ к государствам Каспийского региона, Турции и далее на Запад. За последние десять лет Казахстан инвестировал в развитие национальной транспортной инфраструктуры около 30 млрд долларов. В перспективе мы продолжим вкладывать в ее модернизацию значительные инвестиции. Для наших стран, не имеющих выхода к морю, это вопрос стратегического значения. Глубоко убежден, что ключевым элементом архитектуры взаимосвязанности Центральной и Южной Азии должно стать создание надежной, эффективной и безопасной транзитной инфраструктуры», - считает Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи Президент предложил создать межрегиональный транспортно-логистический консорциум.

«Для этого предлагаю рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума. Данная структура могла бы обеспечить эффективную координацию национальных политик относительно полноценной и взаимовыгодной загрузки транспортных маршрутов в направлении Индии и портов Каспийского моря и в Персидском заливе», - отметил Касым-Жомарт Токаев.