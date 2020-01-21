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Самка снежного барса с котятами попала на видео в горах близ Алматы

21 Января 2020 11:39
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Самка снежного барса с котятами попала на видео в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Самка снежного барса с котятами «попала» в фотоловушку в горах близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме Даны с двумя котятами, на наши камеры снята другая мама с двумя детками, ведутся работы по идентификации барсов и присвоению им имен и паспортов», - сообщил в своем Instagram глава АО НК «Kazakh Tourism» Ержан Еркинбаев.


Напомним, три особи снежного барса в горах близ Алматы впервые попали в кадр еще в 2018 году.

В Казахстане на сегодня численность снежного барса оценивается в 130-150 особей. Ирбис населяет горные массивы Тянь-Шань, Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Алтай.



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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Экология,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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