Самка снежного барса с детенышами попала на видео в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы в фотоловушку попали несколько снежных барсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось на странице председателя правления АО НК «Kazakh Tourism» Ержана Еркинбаева в Instagram.

«Очередное видео с наших камер! Дана все еще нянькается со своими детьми, хотя они уже больше ее самой! Пора уже самим добывать еду! Кошки хорошо выглядят, шкура здоровая, сами не худые, это хорошо», - написал Ержан Еркинбаев.

Отметим, что самка снежного барса по имени Дана в начале этого года также попала на видео с двумя котятами.

Недавно в горах близ Алматы фотоловушки зафиксировали брачные «беседы» снежных барсов.

Впервые в истории Иле-Алатауского государственного национального природного парка три особи снежного барса были запечатлены на камеру в декабре 2018 года.



