Самка снежного барса с детенышами попала на видео в горах близ Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы в фотоловушку попали несколько снежных барсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео появилось на странице председателя правления АО НК «Kazakh Tourism» Ержана Еркинбаева в Instagram.
«Очередное видео с наших камер! Дана все еще нянькается со своими детьми, хотя они уже больше ее самой! Пора уже самим добывать еду! Кошки хорошо выглядят, шкура здоровая, сами не худые, это хорошо», - написал Ержан Еркинбаев.
Отметим, что самка снежного барса по имени Дана в начале этого года также попала на видео с двумя котятами.
Недавно в горах близ Алматы фотоловушки зафиксировали брачные «беседы» снежных барсов.
Впервые в истории Иле-Алатауского государственного национального природного парка три особи снежного барса были запечатлены на камеру в декабре 2018 года.
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