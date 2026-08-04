Самый высокий уровень защиты материнства в Центральной Азии обеспечивает Казахстан

Казахстан демонстрирует один из самых высоких уровней защиты материнства среди стран Центральной Азии. Максимальный размер социальной выплаты по беременности и родам превышает два млн тенге, что выступает мощным стимулом для развития официальной занятости, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.

Минтруда и соцзащиты населения РК в лице акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС) продолжает совершенствовать систему назначения социальных выплат, внедряя современные цифровые решения и элементы ИИ. Главная цель этой работы – сделать систему обязательного социального страхования максимально прозрачной, а выплаты – своевременными, справедливыми и адресными для официально работающих в период материнства.

Система обязательного социального страхования выстроена на принципах справедливости и взаимной ответственности. Размер социальных выплат напрямую зависит от официального трудового стажа, уровня дохода и социальных отчислений. Чтобы средства получали именно те граждане, которым они действительно положены, ГФСС внедрил интеллектуальные алгоритмы оценки данных. Они помогают повысить точность расчетов и защитить интересы всех добросовестных участников системы.

Новая автоматизированная модель работает благодаря интеграции информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК и Комитета государственных доходов. Алгоритмы анализируют историю социальных отчислений, динамику заработной платы и сведения о трудовой деятельности. Это позволяет автоматически рассчитывать размер выплаты на основе подтвержденных данных о стаже и реальном доходе будущей мамы, исключая ошибки при назначении выплат.

Цифровизация сделала получение государственной услуги максимально удобным. Женщинам, имеющим официальную работу и стабильный подтвержденный доход, не нужно собирать документы или обращаться в госорганы. Расчет выплаты производится автоматически, а для ее назначения достаточно подтвердить согласие, ответив на SMS-сообщение от Единого контакт-центра 1414.

Таким образом, официальное трудоустройство и своевременная уплата соцотчислений остаются надежной гарантией получения государственной финансовой поддержки в период беременности и рождения ребенка.

О том, какие выплаты и меры поддержки доступны семьям с детьми в Казахстане, можете прочитать по ссылке.