Какие выплаты и меры поддержки доступны семьям с детьми в Казахстане

В Казахстане действует комплексная система поддержки семей с детьми, которая включает государственные пособия, социальные выплаты для работающих родителей, адресную помощь малообеспеченным семьям, региональные меры поддержки и долгосрочные накопительные программы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2026 года выплатами в связи с рождением ребенка и уходом за ним до полутора лет охвачено около 700 тыс. человек, а общий объем направленных средств превысил 230 млрд теңге.

Система поддержки семей строится на сочетании двух основных механизмов:

первый — государственные пособия из республиканского бюджета, которые назначаются независимо от того, работали родители до рождения ребенка или нет;

второй — социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования, предусмотренные для участников системы обязательного социального страхования.

Как отмечают в Минтруда, такой подход позволяет обеспечить базовую поддержку всем семьям и одновременно компенсировать часть утраченного дохода тем родителям, которые имели официальную занятость. Размер социальных выплат напрямую зависит от дохода, с которого производились обязательные социальные отчисления.

После рождения ребенка каждая семья получает единовременное государственное пособие независимо от уровня дохода и занятости родителей. В 2026 году при рождении первого, второго и третьего ребенка выплата составляет 164 350 теңге, а при рождении четвертого и последующих детей — 272 475 теңге. С 1 января текущего года размеры государственных пособий семьям с детьми были увеличены на 10%.

Следующим этапом предусмотрена ежемесячная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Для неработающих родителей она назначается из республиканского бюджета и зависит от очередности рождения ребенка. Размер выплаты составляет 24 912 теңге на первого ребенка, 29 454 теңге — на второго, 33 952 теңге — на третьего и 38 493 теңге — на четвертого и последующих детей.

Для родителей, которые официально работали и за которых уплачивались социальные отчисления, предусмотрена выплата из Государственного фонда социального страхования. Она рассчитывается исходя из среднемесячного дохода за последние два года и составляет 40% от учтенного заработка. При этом из назначенной суммы удерживаются обязательные пенсионные взносы. Средний размер такой выплаты в 2026 году составляет около 87 278 теңге.

Кроме того, работающим женщинам назначается единовременная социальная выплата в связи с потерей дохода во время беременности и родов. Ее размер рассчитывается на основе доходов, с которых производились социальные отчисления за 12 месяцев до возникновения права на выплату. В текущем году средний размер такой выплаты превышает 1,2 млн теңге, а максимальная сумма при стандартной продолжительности отпуска по беременности и родам может достигать 2 млн 499 тыс. теңге.

Отдельная система поддержки предусмотрена для многодетных семей. Пособие назначается семьям, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей либо студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Выплата предоставляется независимо от доходов семьи.

В 2026 году семьи с четырьмя детьми получают 69 330 теңге ежемесячно, с пятью детьми — 86 673 теңге, с шестью — 104 017 теңге, с семью — 121 360 теңге. Если в семье восемь и более детей, размер пособия рассчитывается из расчета 17 300 тенге на каждого ребенка.

— Дополнительная пожизненная поддержка предусмотрена для многодетных матерей, имеющих государственные награды. Обладательницам подвески «Күміс алқа» выплачивается 27 680 теңге в месяц, а женщинам с наградой «Алтын алқа», ранее получившим звание «Мать-героиня» или награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, — 32 005 теңге, — сообщили в Минтруда.

Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Родителям, усыновителям, опекунам или попечителям назначается ежемесячное государственное пособие на весь период установленной инвалидности ребенка. В 2026 году размер выплаты составляет 81 871 теңге.

При этом поддержка таких семей не ограничивается денежными выплатами. При наличии соответствующих показаний ребенок может получить технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, специальные социальные услуги, услуги индивидуального помощника и другие виды помощи.

По данным Министерства труда и социальной защиты Казахстана, для малообеспеченных семей действует адресная социальная помощь. Право на нее имеют граждане, чей среднедушевой доход ниже установленной в регионе черты бедности. Размер выплаты определяется индивидуально как разница между установленным порогом и фактическим доходом семьи.

— В 2026 году черта бедности определяется на уровне 35% медианного дохода, но не ниже 70% регионального прожиточного минимума. Семьям с детьми в возрасте от одного года до шести лет дополнительно назначается ежемесячная выплата на каждого ребенка. Одновременно трудоспособным членам семьи предлагаются меры содействия занятости — обучение, помощь в поиске работы, общественные и социальные рабочие места, молодежная практика и другие инструменты, — сообщили в ведомстве.

Помимо государственных выплат, семьи с детьми могут получать дополнительные меры поддержки за счет местных бюджетов. В регионах предусмотрены различные виды помощи: выплаты, компенсация расходов на коммунальные услуги, помощь при подготовке детей к школе, льготное питание, проезд для отдельных категорий школьников, жилищная помощь и другие меры.

Условия предоставления такой поддержки определяются решениями местных исполнительных органов и зависят от региона проживания, состава семьи, доходов и социального статуса. Поэтому гражданам рекомендуется уточнять доступные меры поддержки по месту жительства.

Еще одним долгосрочным механизмом, как отмечают в министерстве, стала программа «Национальный фонд — детям». В ее рамках половина инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно распределяется между всеми несовершеннолетними гражданами Казахстана. Накопленные средства доступны после достижения ребенком 18 лет и могут быть использованы на образование или улучшение жилищных условий.

Стоит отметить, система поддержки семей постепенно становится более удобной благодаря цифровизации. После регистрации рождения ребенка родители могут получить SMS-сообщение с номера 1414.

— После подтверждения согласия информационные системы самостоятельно формируют заявление на назначение выплат и проверяют необходимые сведения без предоставления бумажных справок, — подчеркнули в Минтруда.

В проактивном формате доступны пособия при рождении ребенка, выплаты по уходу за ним и другие социальные услуги. Для этого необходимо, чтобы номер телефона был зарегистрирован в базе мобильных граждан, а сведения о ребенке, семейном положении и банковском счете оставались актуальными.

Напомним, сегодня свыше 630 тысяч многодетных семей получают государственную поддержку в Казахстане.