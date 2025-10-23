Самый высокий солдат Казахстана служит в морской пехоте

Алишер Назымбек родом из поселка Далабай Жаркаинского района Акмолинской области. Его рост составляет 2 метра 9 сантиметров.

В семье Назымбек шестеро детей. Необычные физические данные он унаследовал от деда по материнской линии. С детства Алишер выделялся среди сверстников — сначала в школе, затем в колледже, а теперь и в армии.

Фото: Минобороны РК

До призыва он окончил Кокшетауский высший многопрофильный колледж гражданской защиты по специальности «Пожарная безопасность». С юных лет занимался спортом — волейболом и кикбоксингом, неоднократно представлял колледж на республиканских соревнованиях, где проявил не только отличную физическую форму, но и силу характера.

По словам военнослужащего, решение пройти службу в армии он принял осознанно.

— Я с детства мечтал попасть в морскую пехоту. Знал, что сюда строгий отбор, но благодаря спорту уверен, что справлюсь. После службы хочу поступить в военное училище и стать офицером. А ещё надеюсь попасть в роту почетного караула — с моим ростом, думаю, возьмут, — рассказал Алишер.

В бригаде морской пехоты служат самые выносливые и физически подготовленные призывники. Ранее здесь проходили службу военнослужащие-великаны: Денис Балюк (2 м 8 см) и Азат Мухамеджанов (2 м 4 см). Теперь новый рекорд принадлежит Алишеру Назымбеку — самому высокому солдату в истории казахстанской армии.