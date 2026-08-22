Самый крупный в Казахстане крытый аквапарк построили в Костанае

В Костанае состоялся технический запуск крупнейшего в стране крытого аквапарка «Осьминог». Двухэтажный комплекс сможет одновременно принимать до 500 человек. Для посетителей аквапарк откроется в сентябре 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Новый объект становится частью формирующейся туристической инфраструктуры региона и, как ожидается, даст новый импульс развитию внутреннего туризма.

В церемонии открытия принял участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов. По его словам, новый объект должен стать частью современной городской среды и расширить возможности для отдыха жителей региона.

Фото: акимат Костанайской области

— Глава государства постоянно уделяет внимание формированию комфортной городской среды, развитию современной инфраструктуры и обеспечению качественного отдыха граждан. Наша задача — создать условия, чтобы жители от детей и молодежи до старшего поколения могли качественно проводить свободное время, не выезжая за пределы региона, — сказал Кумар Аксакалов.

Площадь двухэтажного комплекса превышает 9 тыс. кв. м, одновременно он сможет принимать до 500 посетителей. Для региона с продолжительным холодным сезоном принципиально, что объект будет работать круглый год. Для посетителей аквапарк начнет работу с сентября 2026 года.

В центре комплекса — водная зона с семью бассейнами общей площадью около 1,5 тыс. кв. м. Здесь предусмотрены бассейн с искусственными волнами, детская зона, «Акватоник» и водные аттракционы.

Фото: акимат Костанайской области

«Осьминог» станет не только местом семейного отдыха, но и новой городской достопримечательностью, способной привлечь в Костанай гостей со всей страны и ближнего зарубежья. Объект должен стать одной из особенностей туристического предложения областного центра.

Вместе с развитием туристической инфраструктуры в Костанае последовательно формируется современная и комфортная городская среда. Новыми точками притяжения становятся триатлон парк, центральный сквер, парк на территории университета А.Байтұрсынұлы, благоустраиваются парки и скверы, создаются аллеи, прогулочные, спортивные и рекреационные зоны.

Фото: акимат Костанайской области

Параллельно в Костанае формируется современная гостиничная инфраструктура. В городе будут построены гостиничные комплексы международных брендов Marriott, Novotel и Holiday Inn. Как отмечал глава региона, рост деловой активности и приход новых инвесторов повышают спрос на современные места размещения. В совокупности такие проекты расширяют возможности для отдыха, общения и самореализации молодых людей, создавая в регионе более комфортную среду для жизни и работы.

— Наряду с развитием экономики, запуском новых фабрик и заводов необходимо создавать условия для комфортной жизни людей и содержательного семейного отдыха. В Костанайской области должно быть больше уникальных объектов, интересных как для жителей, так и для гостей региона. Одним из таких мест станет наш самый крупный в стране крытый аквапарк, — отметил аким области.

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