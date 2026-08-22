Что скрывают стены 136-летнего дома в центре Костаная

В Костанае сохранилось здание конца XIX века, история которого связана сразу с несколькими этапами развития города. Бывший дом купца Лореца за более чем столетие успел побывать жилым домом, учреждением культуры, библиотекой и административным зданием, передает корреспондент агентства Kazinform.

Памятник расположен по улице Дулатова, 68. Дом принадлежал купцу Лорецу и был построен в 1890 году.

Согласно плану Костаная 1902 года, здание находилось в 46-м квартале. Сам квартал не выделялся ни размерами, ни высокой стоимостью застройки, поэтому двухэтажный каменный дом, рассчитанный на две квартиры, на его фоне выглядел достаточно внушительно.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

После установления советской власти назначение здания изменилось. В разные годы здесь размещались учреждения культуры, в том числе филармония и областная универсальная библиотека. С конца 1950-х годов помещение занимала областная детская библиотека.

В период с 1990-х по 2006 год в бывшем купеческом доме располагались хлебная инспекция, «Казагроэксперт», а также офис костанайского отделения партии «Нур Отан». С 2007 года здание использовалось как офис СПК «Тобол». На данный момент там размещается областное управление физической культуры и спорта.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

До наших дней сохранились и характерные архитектурные особенности постройки. Здание имеет прямоугольную форму и состоит из соединенных одно- и двухэтажных корпусов. Планировка относительно оси северо-восток — юго-запад выполнена симметрично.

Дом построен из кирпича, фасады не оштукатурены, межэтажные перекрытия выполнены из деревянных балок. Особый облик зданию придает декоративное оформление фасадов: в нем использованы элементы русской народной архитектуры конца XVII — начала XVIII веков.

Таким образом, бывший дом купца Лореца остается одним из сохранившихся свидетельств дореволюционной застройки Костаная. Меняя свое назначение на протяжении десятилетий, здание продолжает использоваться и сегодня, сохраняя архитектурные черты конца XIX века.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

К слову, еще одно архитектурное строение связанное с купцом находится в городе — это пивзавод с вековой историей. Подробнее о нем можно прочитать по ссылке.