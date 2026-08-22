Что скрывают стены 136-летнего дома в центре Костаная
В Костанае сохранилось здание конца XIX века, история которого связана сразу с несколькими этапами развития города. Бывший дом купца Лореца за более чем столетие успел побывать жилым домом, учреждением культуры, библиотекой и административным зданием, передает корреспондент агентства Kazinform.
Памятник расположен по улице Дулатова, 68. Дом принадлежал купцу Лорецу и был построен в 1890 году.
Согласно плану Костаная 1902 года, здание находилось в 46-м квартале. Сам квартал не выделялся ни размерами, ни высокой стоимостью застройки, поэтому двухэтажный каменный дом, рассчитанный на две квартиры, на его фоне выглядел достаточно внушительно.
После установления советской власти назначение здания изменилось. В разные годы здесь размещались учреждения культуры, в том числе филармония и областная универсальная библиотека. С конца 1950-х годов помещение занимала областная детская библиотека.
В период с 1990-х по 2006 год в бывшем купеческом доме располагались хлебная инспекция, «Казагроэксперт», а также офис костанайского отделения партии «Нур Отан». С 2007 года здание использовалось как офис СПК «Тобол». На данный момент там размещается областное управление физической культуры и спорта.
До наших дней сохранились и характерные архитектурные особенности постройки. Здание имеет прямоугольную форму и состоит из соединенных одно- и двухэтажных корпусов. Планировка относительно оси северо-восток — юго-запад выполнена симметрично.
Дом построен из кирпича, фасады не оштукатурены, межэтажные перекрытия выполнены из деревянных балок. Особый облик зданию придает декоративное оформление фасадов: в нем использованы элементы русской народной архитектуры конца XVII — начала XVIII веков.
Таким образом, бывший дом купца Лореца остается одним из сохранившихся свидетельств дореволюционной застройки Костаная. Меняя свое назначение на протяжении десятилетий, здание продолжает использоваться и сегодня, сохраняя архитектурные черты конца XIX века.
К слову, еще одно архитектурное строение связанное с купцом находится в городе — это пивзавод с вековой историей. Подробнее о нем можно прочитать по ссылке.