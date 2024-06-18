Самый крупный дорожный проект «Астана-Алматы» завершится к концу 2024 года

Национальная компания «КазАвтоЖол» реализует один из крупнейших дорожных проектов Казахстана – «Астана-Алматы» (коридор «Центр-Юг»), передает агентство Kazinform.

По реконструкции коридора «Центр-Юг» проводятся работы по обновлению общей протяженностью дороги в 885 километров, включая четыре основных участка:

«Караганда-Балхаш» (363 км)

«Балхаш-Бурылбайтал» (288 км)

«Бурылбайтал-Курты» (228 км)

строительство объезда станции Шамалган.

На указанных участках с 2019 года также проводится модернизация до технической категории I-б с целью обеспечения четырехполосного движения с использованием барьерного ограждения для безопасного разделения транспортного потока. На данный момент 833 километра дороги покрыты новым асфальтовым покрытием.

Напомним, что участок дороги от Астаны до Караганды протяженностью 182 км обеспечивает безопасное движение благодаря четырехполосной автомагистрали I-б технической категории. По дорожному коридору «Центр-Юг» планируется строительство 42 отдельные площадки для отдыха и 23 сервисных станции.

На участке реконструкции дороги «Караганда-Балхаш» предусмотрено обновление 8 участков протяженностью 363 км. На данный момент выполнено большое количество работ: выработано 31,2 миллиона кубических метров земли, уложено около 359 км различных слоев основания и покрытия. Дорожное покрытие открыто для движения на всей длине участка, а для строительства задействованы большое количество техники и персонала.

Что касается участка реконструкции «Балхаш-Бурылбайтал», на сегодняшний день уже завершено и сдано в эксплуатацию 3 участка протяженностью 127 км. Работы по укладке основного напыления и покрытий также активно ведутся, и движение по новой дорожной поверхности открыто уже на 228 км из запланированных 288 км.

Участок реконструкции «Курты-Бурылбайтал» преобразуется согласно проекту, который включает в себя реконструкцию четырех участков протяженностью 242 км и их перевод в I-б техническую категорию. На данный момент уже завершен один участок протяженностью 81 км. С момента начала строительства было проведено значительное количество работ: выработано 9,0 млн. м3 земляного полотна, уложено 203,1 км верхнего слоя основания, 200 км нижнего слоя покрытия и 119 км верхнего слоя покрытия.

Участок реконструкции «Обход станции Шамалган» имеет длину 6 км и относится к I-б технической категории. В данный момент ведется работы по устройству 3-х слойного асфальтобетонного покрытия на различных участках (всего уложено около 4,3 км в верхнем слое покрытия, 4,6 км в нижнем слое и 5,4 км в верхнем слое основания), а также установке деформационных швов и обустройству основной эстакады через ж/д переезд. Дополнительно проводятся работы по бетонированию водосбросного слива, монтажу опор освещения, барьерных ограждений и дорожных знаков. Процент завершения работ по возведению земляного полотна и искусственных сооружений, включая путепроводы и водопропускные трубы, составляет 100%. Для выполнения задач привлечено 42 единицы техники и 153 сотрудника. На участке дороги «Центр-Юг» установлены современные санитарно-гигиенические узлы, торговые площадки и зарядные станции для электро-автомобилей для обеспечения удобства участников дорожного движения. Также установлены снегозащитные ограждения, противоослепляющие экраны и сетчатые ограждения для обеспечения безопасности и предотвращения дорожных происшествий.

Завершение строительства автодороги «Астана-Алматы» запланировано на конец 2024 года, что обеспечит движение по новому покрытию на всей протяженности дороги.