Самым молодым победителем Кубка мира по шахматам стал узбекистанский гроссмейстер
19-летний Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам на турнире, завершившегося 26 ноября в индийском Гоа, передает агентство Kazinform.
Как сообщает Международная федерация шахмат, в финале он обыграл китайского спортсмена Вэй И. Оба финалиста получили путевки на турнир претендентов 2026 года.
This game made 🇺🇿 Javokhir Sindarov the youngest-ever winner of the FIDE World Cup!— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2025
◽️ 🇨🇳 Wei Yi 0–1 ◾️ 🇺🇿 Javokhir Sindarov
Game 2 | Finals Tiebreaks | FIDE World Cup
↔️ Game length: 60 moves
📖 Opening: Italian Game
⚙️ Variation: Two Knights Defense#FIDEWorldCup #Goa pic.twitter.com/HjfdvjHJvL
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прервал речь на церемонии открытия Президентской олимпиады, чтобы поздравить спортсмена.
Теперь Жавохир Синдаров будет участвовать на турнире претендентов, который пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре, где победитель встретится с действующим чемпионом мира из Индии Гукешем Доммараджу.
Ранее сообщалось, что карагандинский шахматист завоевал три медали на чемпионате мира в Индии.
