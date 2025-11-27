РУ
    Самым молодым победителем Кубка мира по шахматам стал узбекистанский гроссмейстер

    19-летний Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам на турнире, завершившегося 26 ноября в индийском Гоа, передает агентство Kazinform.

    Самым молодым победителем Кубка мира по шахматам стал узбекистанский гроссмейстер
    Фото: x.com/FIDE_chess

    Как сообщает Международная федерация шахмат, в финале он обыграл китайского спортсмена Вэй И. Оба финалиста получили путевки на турнир претендентов 2026 года.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прервал речь на церемонии открытия Президентской олимпиады, чтобы поздравить спортсмена.

    Теперь Жавохир Синдаров будет участвовать на турнире претендентов, который пройдет с 28 марта по 16 апреля на Кипре, где победитель встретится с действующим чемпионом мира из Индии Гукешем Доммараджу.

    Ранее сообщалось, что карагандинский шахматист завоевал три медали на чемпионате мира в Индии. 

    Мы также писали о том, что 10-летняя шахматистка из Великобритании стала самым молодым международным мастером.

