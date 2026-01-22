Самые ценные бренды мира: кто вошел в ТОП-10 в 2026 году

По данным агентства, стоимость бренда Apple достигла $607,6 млрд, что превышает показатель прошлого года в $574,5 млрд. Таким образом, компания сохранила лидерство по стоимости бренда в мировом масштабе.

Второе место в рейтинге заняла Microsoft с показателем $565,3 млрд, третье — Google, стоимость бренда которого составила $433,1 млрд. В 2025 году Microsoft оценивалась примерно в $461,1 млрд, а Google — в $413 млрд.

В десятку самых ценных брендов также вошли Amazon ($369,9 млрд), Nvidia ($184,3 млрд), китайская компания TikTok ($153,5 млрд), американская розничная сеть Walmart ($141 млрд), южнокорейская Samsung ($119,2 млрд), Facebook ($107 млрд) и китайская State Grid ($102,4 млрд).

Как отмечается, США заняли первое место среди стран, представленных в рейтинге Global 500. Из 500 крупнейших брендов 192 являются американскими. Далее следуют Китай с 68 брендами, Япония и Франция — по 33, Германия — 26 и Великобритания — 25 компаний.

Директор Brand Finance Turkiye Мухтерем Ильгюнер отметил, что, несмотря на слабые темпы глобального экономического роста, совокупная стоимость 500 самых ценных брендов мира выросла на 10% по сравнению с прошлым годом и достигла $10,4 трлн. По его словам, бренды опережают мировую экономику на 3,2%.

Ильгюнер подчеркнул, что США занимают 53,4% мирового рынка брендов с общей стоимостью $5,5 трлн, Китай — 15% с $1,6 трлн, Германия — 5,6%, Япония — 4,7%, Франция — 4%. Наименьшая доля, по его словам, принадлежит Аргентине, представленной одним брендом стоимостью $6 млрд.

Эксперт также сообщил, что наибольшая доля стоимости по секторам приходится на банковскую сферу — 79 брендов общей стоимостью $1,3 трлн. За банковским сектором следуют медиа, электронные, интернет- и программные компании, а также розничная торговля.

Самый высокий рост стоимости бренда за год показала британская финтех-компания Revolut — 239%, тогда как наибольшее падение зафиксировано у Tesla — 35,8%. По словам Ильгюнера, ни один турецкий бренд не смог войти в рейтинг Global 500, что подчеркивает важность приоритетного развития брендинга для укрепления экономического роста страны.

Напомним, генеральный директор Apple Тим Кук заявил о намерении компании увеличить объем инвестиций в развитие бизнеса в Китае.