Самые опасные и вредные для экологии электростанции - исследование

В Казахстане активно обсуждают строительство АЭС, и главные опасения связаны с экологией и безопасностью. Люди помнят Чернобыль и Фукусиму, хотя вероятность повторения таких катастроф мала. Между тем, есть другие виды электростанций, которые несут гораздо больший риск. Energyprom.kz исследовали, какие электростанции наиболее опасны и загрязняют окружающую среду, передает агентство Kazinform.

Используя данные из исследования Our World In Data, они отмечают, что ни один источник энергии не является полностью безопасным. Все они воздействуют на здоровье людей и климат, но по-разному.

Ископаемое топливо (уголь, бурый уголь, нефть) — самый грязный и опасный источник энергии в краткосрочной перспективе, выделяющий больше всего парниковых газов. Смертность на единицу произведённой электроэнергии от угольных электростанций достигает 32,7 и 24,6 (в зависимости от вида угля). На ТЭС в Казахстане, работающих на угле, производится более 77% всей электроэнергии, что ставит страну в зону высокого риска.

В отличие от ископаемого топлива, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии намного безопаснее. Ветровые, атомные и солнечные электростанции имеют минимальную смертность. Ядерная энергетика приводит к на 99,9% меньшему числу смертей, чем бурый уголь, на 99,8% меньшему, чем уголь, на 99,7% меньшему, чем нефть, и на 97,6% меньшему, чем газ.

В исследовании также анализируется уровень смертности в перспективе для городов с населением 150 тысяч человек, потребляющих 1 ТВт·ч электроэнергии в год. Если бы город работал только на угле, каждый год умирало бы 25 человек из-за загрязнения воздуха.

Общая картина по видам электростанций:

уголь: 25 преждевременных смертей в год;

нефть: 18 преждевременных смертей в год;

природный газ: 3 преждевременные смерти в год;

гидроэнергия: 1 преждевременная смерть в год;

ветровая энергия: 1 смерть раз в 25 лет;

ядерная энергия: 1 смерть раз в 33 года;

солнечная энергия: 1 смерть раз в 50 лет.

Экологичность источников энергии также имеет значение. Чем экологичнее источник, тем он безопаснее. Уголь снова лидирует по загрязнению, выделяя в 100 раз больше парниковых газов, чем ядерное топливо. Выбросы углекислого газа от угольных электростанций составляют 970 тонн на 1 ГВт·ч, от нефти — 720 тонн, от газа — 440 тонн, от биомассы — от 78 до 230 тонн, от солнечных электростанций — 53 тонны, от гидроэлектростанций — 24 тонны, от ветровых электростанций — 11 тонн, а от атомных — всего 6 тонн.

Таким образом, атомные электростанции безопасны и экологичны. Они включены в раздел «зелёной» энергетики, что подтверждает их статус. Казахстану, где теплоэлектростанции наносят колоссальный вред экологии и здоровью людей, стоит задуматься о переходе на ядерную и возобновляемую энергетику. Это поможет защитить будущее и улучшить качество жизни нынешнего поколения. Казахстан — один из лидеров по углеродоёмкости производства электроэнергии в мире, и переход на чистые источники энергии как никогда актуален.

Ранее сообщалось, что Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС.