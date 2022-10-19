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Самая жаркая осень зафиксирована во Франции

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Октября 2022, 23:34
Самая жаркая осень зафиксирована во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погода на юго-западе Франции нынешней осенью похожа скорее на разгар летнего сезона. В конце этой недели здесь, по прогнозам синоптиков, ожидается до 30 градусов тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

«Это ненормально. В это время года у нас уже бывают морозы, да и птицы не должны летать. Мы не понимаем, что происходит? Планета в опасности», - говорит житель Тулузы.

На реке Гаронне в Тулузе видны островки суши. Обычно в это время они покрыты водой.

Жаркая погода стоит и в Бордо. Этим летом Францию охватила сильнейшая за последние несколько десятков лет жара. В отдельных районах столбики термометров поднимались до отметки 43 градусов. Хотя некоторые районы Франции исторически сталкивались с периодами жары, исследователи считают, что изменение климата усугубило проблему.

По словам синоптиков, причиной высоких температур этой осенью стали теплые воздушные массы, идущие с северо-запада Африки. Волна осенней жары охватит западную Европу вплоть до Великобритании.

Фото: globallookpress.com

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