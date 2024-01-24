Самая низкая заболеваемость у непривитых от COVID-19 – неправда

В Сети появился отрывок из выступления американского врача, где он утверждает, что «наименьший риск заболевания COVID-19 существует у тех, кто не привился вообще». Якобы чем больше прививок, тем больше риска. Как утверждает портал stopfake.kz, это ложь, передает агентство Kazinform.

Высказывание принадлежит детскому кардиологу Кирку Милхоану. Не подтвержденное ничем заявление он сделал 12 января 2024 года на слушаниях по вопросу о травмах, вызванных вакцинами от COVID-19. Милхоан не привел никаких доказательств тому, что прививки наносят вред организму. Он сказал лишь, что исследование проводилось в клинике и опубликовано в прессе. Ни названия медицинского учреждения, ни названия СМИ не прозвучало.

В августе 2021 года на Кирка Милхоана подавали жалобу в Министерство здравоохранения за распространение дезинформации о COVID-19 и использование для его лечения и профилактики гидроксихлорохина и ивермектина/ Оба препарата не доказали свою эффективность при коронавирусе. Гидроксихлорохином лечат малярию, ревматоидный артрит и некоторые другие заболевания. Ивермектин и вовсе для животных. Он используется для дегельминтизации крупного скота. Федеральное управление США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств предупредило население, что эти лекарственные средства не помогают при COVID-19. Более того, гидроксихлорохин может вызвать нарушения сердечного ритма, а ивермектин в больших дозах опасен для человека.

Милхоан кроме врачебной деятельности занимается пасторской. Во время пандемии он продолжал собирать людей, несмотря на запрет массовых мероприятий. Подвергая критике работу Центра по контролю и профилактике заболеваний, он внушал прихожанам, что в ношении масок нет никакого смысла.

В сентябре 2022 года он привлек внимание фактчекеров, когда заявил, что из-за вакцинации у детей-спортсменов разовьется миокардит. В качестве доказательства Кирк Милхоан привел исследование сердечного риска у спортсменов. Один из соавторов научной работы Саураб Раджпал опроверг его слова. В исследовании не рассматривалась вакцинация, за базу брались МРТ сердца спортсменов с коронавирусной инфекцией.

Нет научных доказательств тому, что у непривитых от COVID-19 самая низкая заболеваемость. Кирк Милхоан ссылается на несуществующие исследования. Кроме того, он не раз распространял ложную информацию о коронавирусе. Доверять его высказываниям не стоит.