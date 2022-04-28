Самая низкая доля переработки ТБО по стране - в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области по итогам 2021 года доля переработки ТБО составила всего 8,7%. Это самый низкий показатель в стране. Об этом на прошедшем брифинге сообщил, прибывший в регион с рабочим визитом, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом экологическая ситуация в Акмолинской области, как озвучил министр, относительно благополучная по сравнению с другими регионами. За счет реализации природоохранных мероприятий выбросы загрязняющих веществ снижены на 13% от уровня 2020 года (136 тысяч тонн) и составили 118 тыс. тонн.

«В области обращения с отходами основными проблемами являются слабая развитая инфраструктура управления отходами, несоответствие полигонов ТБО нормам, значительное количество несанкционированных свалок и высокая изношенность канализационно-очистных станций (КОС) либо их отсутствие. В регионе по итогам 2021 года доля переработки ТБО составила всего 8,7%. Это самый низкий показатель по стране. В регионе раздельный сбор внедрен только в 10, а сортировка - в 7 населенных пунктах и действуют всего 3 предприятия по управлению отходами из 205 по стране», - поделился спикер.

В рамках космомониторинга в 2021 году в регионе выявлено 1329 свалок. Ликвидировано около 85%. Ряд акимов городов и поселков привлекли к административной ответственности за неустранение свалок.

Присутствующих интересовал вопрос об узаконивании полигонов ТБО, с чем в регионе возникают проблемы.

«Вопросы строительства полигонов и ликвидации стихийных свалок предусмотрены в дорожных картах, которые были подписаны между акиматом области и нашим министерством, и в рамках которых заложены мероприятия по ликвидации стихийных свалок и строительству новых полигонов. Вопросы мы держим на постоянном контроле. В рамках подписанной дорожной карты в регионе запланированы 23 мероприятия, они все выполняются», - пояснил С. Брекешев.

Как уточнил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов, в Акмолинской области из 130 полигонов узаконено лишь 24.

«Для того чтобы узаконить, нужно сделать ПСД, а это очень дорого. Сейчас министерство совместно с Комитетом строительства разрабатывает типовые правила в зависимости от количества проживающего населения. Это должно удешевить проблему», - отметил З. Жолдасов.

Спикер добавил, что большинство находящихся в населенных пунктах полигонов могут не соответствовать экологическим требованиям, поэтому прежде, чем выдавать на них документы, должны быть проведены экологические исследования.