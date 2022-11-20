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Самая молодая избирательница и мать 14 детей проголосовали на выборах в Жетысуской области

20 Ноября 2022, 09:45
Самая молодая избирательница и мать 14 детей проголосовали на выборах в Жетысуской области
20 Ноября 2022, 09:45

Самая молодая избирательница и мать 14 детей проголосовали на выборах в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Для жительницы Кербулакского района Даяны Сарсенбайкызы это утро было особенно волнительным. 18-летняя девушка впервые пришла участвовать в выборах Президента. Она зарегистрирована как самый молодой избиратель района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как истинный патриот Республики Казахстан, я пришла голосовать за будущее своей страны. Я считаю, что это вклад в важное дело», - сказала девушка.

Даяна пришла на выборы со своей семьей. Ее мать Гульназ Шакенова - мама 14 детей.

«Мы пришли на выборы с детьми и активно участвовали. Я считаю, что голосовать будут все граждане, которые любят свою страну», - отметила многодетная мать.

В день выборов по Жетысуской области открыты 447 избирательных участков. Ранее 100-летняя жительница области сделала свой выбор.


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