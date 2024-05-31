Самая маленькая тюрьма в мире состоит всего из двух камер

Самая маленькая в мире тюрьма рассчитана лишь на 2 заключенных и находится на острове Сарк, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Sark Estate.

Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая тюрьма в мире.

Тюрьма состоит из двух крошечных камер – одна размером 1,8 м на 1,8 м, а другая 1,8 м на 2,4 м.

В двух камерах есть только небольшие деревянные кровати и тонкие матрасы для заключенных, которых можно держать здесь максимум два дня, после чего их переводят в более крупные тюрьмы на соседнем острове Гернси.

На строительство этого маленького здания ушло 20 лет из-за нехватки бюджетных средств. Тюрьма была построена в 1856 году и с тех пор функционирует.

Остров Сарк длиной около 5 км и шириной 1,6 км с населением менее 600 человек является одним из Нормандских островов. Правоохранительные органы на острове не часто получают сообщения о преступлениях, но тюрьма технически все еще действует, и камеры иногда занимают туристы или местные жители в нетрезвом состоянии.

Самым известным заключенным тюрьмы был Андре Гарде, безработный французский физик-ядерщик, который считал себя законным наследником и владельцем острова Сарк. Он прибыл на остров с полуавтоматической винтовкой, и в тот же день был схвачен и помещен в тюрьму.

Хотя самая маленькая тюрьма в мире мало изменилась с точки зрения структуры, теперь в ней есть электричество и отопление. Однако окон в ней по-прежнему нет.