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    22:44, 30 Май 2024 | GMT +6

    Самая маленькая тюрьма в мире состоит всего из двух камер

    Самая маленькая тюрьма в мире
    Фото: Sark Estate

    Самая маленькая в мире тюрьма рассчитана лишь на 2 заключенных и находится на острове Сарк, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Sark Estate.

    Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая тюрьма в мире.

    Тюрьма состоит из двух крошечных камер – одна размером 1,8 м на 1,8 м, а другая 1,8 м на 2,4 м.

    В двух камерах есть только небольшие деревянные кровати и тонкие матрасы для заключенных, которых можно держать здесь максимум два дня, после чего их переводят в более крупные тюрьмы на соседнем острове Гернси.

    На строительство этого маленького здания ушло 20 лет из-за нехватки бюджетных средств. Тюрьма была построена в 1856 году и с тех пор функционирует.

    Остров Сарк длиной около 5 км и шириной 1,6 км с населением менее 600 человек является одним из Нормандских островов. Правоохранительные органы на острове не часто получают сообщения о преступлениях, но тюрьма технически все еще действует, и камеры иногда занимают туристы или местные жители в нетрезвом состоянии.

    Самым известным заключенным тюрьмы был Андре Гарде, безработный французский физик-ядерщик, который считал себя законным наследником и владельцем острова Сарк. Он прибыл на остров с полуавтоматической винтовкой, и в тот же день был схвачен и помещен в тюрьму.

    Хотя самая маленькая тюрьма в мире мало изменилась с точки зрения структуры, теперь в ней есть электричество и отопление. Однако окон в ней по-прежнему нет.

    Теги:
    Европа Книга Гиннесса Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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