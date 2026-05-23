Самая большая ракета в истории человечества Starship прошла испытательный полет

Компания SpaceX со второй попытки осуществила 12-й тестовый полет своей самой большой ракеты Starship V3, она успешно приводнилась в Индийском океане, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Крупнейшая из когда-либо построенных ракета Starship — первая из нового поколения увеличенных прототипов под названием Starship V3 — относительно успешно прошла испытательный полет в ночь на субботу, 23 мая. Трансляция ее запуска с космодрома в штате Техас принадлежащей Илону Маску компании SpaceX шла в соцсети Х, которая также ему принадлежит.

Starship V3 удалось выровняться в вертикальное положение, провести около часа в космосе, а затем совершить управляемую посадку на воду в Индийском океане — несмотря на то, что на тот момент ракетная система работала без одного из шести двигателей. До того космический аппарат двигался в космосе по инерции, отделившись от ракетного ускорителя Super Heavy.

Этот тестовый полет стал первым в рамках программы Starship с октября 2025 года. Впервые такая ракетная система была испытана в апреле 2023 года — и тогда через несколько минут полностью взорвалась. После целого ряда неудач с прототипом V2, SpaceX отменила свою первую попытку запуска V3 в ночь на 22 мая после того, как за считанные секунды до окончания обратного отсчета у ракеты возникли технические проблемы.