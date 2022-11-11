Саматали Тольтаев стал бронзовым призером ЧА-2022 по боксу
По итогам боя казахстанец проиграл сопернику единогласным решением судей. Таким образом, Саматали Тольтаев завершил выступление в чемпионате, став бронзовым призером.
В ¼ финала он победил кыргызстанца Мирзохида Имамназарова (4:0).
Саматали Тольтаев посеян под первым номером в турнирной таблице, являясь фаворитом в своей весовой категории.
Ранее он побеждал на чемпионате Азии среди молодежи, а также становился финалистом молодежного чемпионата мира.
Всего Казахстан на этапе мужского полуфинала представляют 12 боксеров, 3 из которых уже прошли в финал.
Санжар Ташкенбай в категории до 48 кг и Махмуд Сабырхан (54 кг) одолели своих соперников и прошли в финал чемпионата, который состоится 12 ноября.
Кроме того, Серик Темиржанов в категории 57 кг досрочно вышел в финал чемпионата Азии. Его соперник из Индии не выйдет сегодня на ринг.
32-й чемпионат Азии по боксу проходит в Аммане с 30 октября по 13 ноября, боксеры из стран Азии разыгрывают медали в 13 весовых категориях среди мужчин и 12 женских весовых категорий. Соревнования организуются и проводятся под эгидой Азиатской конфедерации бокса ASBC по правилам Международной ассоциации бокса (IBA). В них приняли участие 211 спортсменов и 109 спортсменок.
Фото: kfb.kz