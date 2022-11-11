Саматали Тольтаев  стал бронзовым призером ЧА-2022 по боксу

АММАН.КАЗИНФОРМ - В полуфинальном поединке в весовой категории 60 кг Саматали Тольтаев сразился с представителем страны-хозяйки чемпионата Азии по боксу - иорданцем Мохаммадом Абу Джаджехом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам боя казахстанец проиграл сопернику единогласным решением судей. Таким образом, Саматали Тольтаев завершил выступление в чемпионате, став бронзовым призером.

В ¼ финала он победил кыргызстанца Мирзохида Имамназарова (4:0).

Саматали Тольтаев посеян под первым номером в турнирной таблице, являясь фаворитом в своей весовой категории.

Ранее он побеждал на чемпионате Азии среди молодежи, а также становился финалистом молодежного чемпионата мира.

Всего Казахстан на этапе мужского полуфинала представляют 12 боксеров, 3 из которых уже прошли в финал.

Санжар Ташкенбай в категории до 48 кг и Махмуд Сабырхан (54 кг) одолели своих соперников и прошли в финал чемпионата, который состоится 12 ноября.

Кроме того, Серик Темиржанов в категории 57 кг досрочно вышел в финал чемпионата Азии. Его соперник из Индии не выйдет сегодня на ринг.

32-й чемпионат Азии по боксу проходит в Аммане с 30 октября по 13 ноября, боксеры из стран Азии разыгрывают медали в 13 весовых категориях среди мужчин и 12 женских весовых категорий. Соревнования организуются и проводятся под эгидой Азиатской конфедерации бокса ASBC по правилам Международной ассоциации бокса (IBA). В них приняли участие 211 спортсменов и 109 спортсменок.

Фото: kfb.kz