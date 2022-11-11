РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Саматали Тольтаев  стал бронзовым призером ЧА-2022 по боксу

    None
    АММАН.КАЗИНФОРМ - В полуфинальном поединке в весовой категории 60 кг Саматали Тольтаев сразился с представителем страны-хозяйки чемпионата Азии по боксу - иорданцем Мохаммадом Абу Джаджехом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам боя казахстанец проиграл сопернику единогласным решением судей. Таким образом, Саматали Тольтаев завершил выступление в чемпионате, став бронзовым призером.

    В ¼ финала он победил кыргызстанца Мирзохида Имамназарова (4:0).

    Саматали Тольтаев посеян под первым номером в турнирной таблице, являясь фаворитом в своей весовой категории.

    Ранее он побеждал на чемпионате Азии среди молодежи, а также становился финалистом молодежного чемпионата мира.

    Всего Казахстан на этапе мужского полуфинала представляют 12 боксеров, 3 из которых уже прошли в финал.

    Санжар Ташкенбай в категории до 48 кг и Махмуд Сабырхан (54 кг) одолели своих соперников и прошли в финал чемпионата, который состоится 12 ноября.

    Кроме того, Серик Темиржанов в категории 57 кг досрочно вышел в финал чемпионата Азии. Его соперник из Индии не выйдет сегодня на ринг.

    32-й чемпионат Азии по боксу проходит в Аммане с 30 октября по 13 ноября, боксеры из стран Азии разыгрывают медали в 13 весовых категориях среди мужчин и 12 женских весовых категорий. Соревнования организуются и проводятся под эгидой Азиатской конфедерации бокса ASBC по правилам Международной ассоциации бокса (IBA). В них приняли участие 211 спортсменов и 109 спортсменок.


    Фото: kfb.kz


    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!