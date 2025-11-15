РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:12, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Самат Смаков покинул пост главного тренера футбольного клуба «Жетысу»

    Известный казахстанский футболист Самат Смаков объявил о своем уходе с поста главного тренера футбольного клуба «Жетысу», передает Kazinform.

    Самат Смаков
    Фото: Instagram/@fc_elimai

    Завершая свою работу на посту главного тренера ФК «Жетысу», Смаков выступил с обращением к болельщикам и жителям региона. Теперь уже бывший тренер команды из Талдыкоргана лично выразил свою глубокую благодарность всем, кто поддерживал его и команду на протяжении этого времени.

    — Для меня было честью работать здесь. Этот путь подарил мне ценный опыт, яркие моменты и множество людей, которыми я искренне горжусь. Спасибо каждому, кто был частью этой дороги. Не говорю «прощай» — до новых встреч на футбольных полях, — написал Самат Смаков в клубном Instsgram.

    Слова благодарности от Смакова получили аким области и его заместители, а также Управление спорта области Жетысу. Смаков оценил профессионализм руководства клуба и всех сотрудников администрации.

    И, конечно, самые теплые слова от Самата Смакова достались болельщикам из области Жетысу.

    - От всего сердца благодарю болельщиков и весь город Талдыкорган. Ваше тепло, ваша энергия и ваша вера в нас сопровождали каждый матч. Вы были нашей силой — дома и на выезде, — отметил Смаков.

    Кто будет его преемником на посту главного тренера ФК «Жетысу», пока не сообщается.

    Напомним, что экс-главный тренер сборной Казахстана по футзалу быстро нашел новую работу.


    Спорт Футбол Область Жетысу Талдыкорган
