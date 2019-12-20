Самат Нуртаза: Президент Касым-Жомарт Токаев дает народу право на мирные собрания
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев дает народу право на мирные собрания. Такое мнение высказал гражданский активист и блогер, эксперт Института Евразийской интеграции Самат Нуртаза на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».
После прошедшего сегодня заседания Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства С. Нуртаза поделился своими впечатлениями.
«НСОД во всех сферах жизни идет на послабление и гуманизацию. Это нельзя не заметить. Митинги - это право человека, и К. Токаев дает это право. Митинги - это просьба и требования народа, и К. Токаев делает все, чтобы народ был услышан. Каждый гражданин нашей страны теперь может высказать свое мнение, свои требования к власти. «Токаевская реформа» идет в массы. Это есть хорошо», – пишет С. Нуртаза.
По его мнению, глобализация и свобода слова не терпят закрытости, и в этом плане НСОД – окно в свободу, как отдушина для народа.
В заключение блогер выражает надежду, что происходящее в Казахстане – лишь начало либерализации и гуманизации нашего общества.
Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия в столице, отметил, что и обществу, и государству пора адекватно относиться к публичному выражению позиции.
«Это неизбежность, лучше к ней прийти самостоятельно и осознанно, а не вынужденно. Надо понимать, что митинги - это не только право, но и ответственность», – сказал Президент.
Глава государства также сообщил, что в рамках исполнения Плана по реализации Президентского Послания разработан проект закона о мирных собраниях.
«В нем будут четко определены все формы мирных собраний, установлены компетенции маслихатов по определению специализированных мест, а также такие понятия, как статус организатора, участника и наблюдателя, их права и обязанности. Речь идет не просто об изменениях в закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. Правительству следует внести проект закона на рассмотрение Парламента», – заявил К. Токаев.
фото: facebook.com/NordmanKZ
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