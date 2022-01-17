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Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК

17 Января 2022 12:18
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Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Самат Абиш окончил Академию КНБ РК (2000); Академию СВР РФ (2002).

В 2017 году Указом Президента РК ему присвоено звание генерал-лейтенанта национальной безопасности.

В 2000-2006 годы служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

В 2006-2013 годы занимал руководящие должности в органах национальной безопасности.

В 2013-2015 годы – заместитель председателя КНБ РК.

С 2015 года занимал должность первого заместителя председателя КНБ РК.

Напомним, 14 января пресс-служба КНБ РК сообщила, что Самат Абиш находится в ежегодном отпуске.



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