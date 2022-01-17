Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Самат Абиш окончил Академию КНБ РК (2000); Академию СВР РФ (2002).
В 2017 году Указом Президента РК ему присвоено звание генерал-лейтенанта национальной безопасности.
В 2000-2006 годы служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.
В 2006-2013 годы занимал руководящие должности в органах национальной безопасности.
В 2013-2015 годы – заместитель председателя КНБ РК.
С 2015 года занимал должность первого заместителя председателя КНБ РК.
Напомним, 14 января пресс-служба КНБ РК сообщила, что Самат Абиш находится в ежегодном отпуске.
Самат Абиш окончил Академию КНБ РК (2000); Академию СВР РФ (2002).
В 2017 году Указом Президента РК ему присвоено звание генерал-лейтенанта национальной безопасности.
В 2000-2006 годы служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.
В 2006-2013 годы занимал руководящие должности в органах национальной безопасности.
В 2013-2015 годы – заместитель председателя КНБ РК.
С 2015 года занимал должность первого заместителя председателя КНБ РК.
Напомним, 14 января пресс-служба КНБ РК сообщила, что Самат Абиш находится в ежегодном отпуске.
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