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    07:17, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Самал Еслямова стала лучшей актрисой 2019 года по версии российской премии «Ника»

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Лучшей актрисой 2019 года по версии российской национальной кинематографической премии «Ника» стала казахстанская актриса Самал Еслямова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Приз за лучшую женскую роль в 2019 году разделили Самал Еслямова за ленту «Айка» и Виктория Мирошниченко за картину «Дылда».

    За 2020 год награды также удостоились Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»).

    Торжественная церемония награждения в прошлом году не состоялась из-за пандемии, поэтому организаторы на церемонии в воскресенье объявили победителей за два года.

    «Ника» - российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.

    Напомним, Самал Еслямова в мае 2018 года впервые в истории казахстанского кинематографа была признана лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля. Высокую награду С. Еслямова получила за главную роль в картине «Айка» режиссера Сергея Дворцевого.
    В «Айке» Самал сыграла молодую эмигрантку из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве. Картина рассказывает о внутреннем человеческом росте Айки, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.

    В декабре 2018 года «Айка» попала в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», однако в список номинантов жюри картину Сергея Дворцевого не внесли.

    В марте 2019 года стало известно о том, что С. Еслямова получила приз Азиатской киноакадемии/Asian Film Awards Academy, называемый азиатским «Оскаром», за роль в картине «Айка».

    C. Еслямова родилась 1 сентября 1984 года в Петропавловске. Окончила актёрский факультет ГИТИС в 2011 году. Ранее она играла в фильме «Тюльпан», в 2008 году завоевавший главный приз конкурса «Особый взгляд» в Каннах, приз молодёжного жюри, приз министерства образования Франции.


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