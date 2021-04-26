Самал Еслямова стала лучшей актрисой 2019 года по версии российской премии «Ника»

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Лучшей актрисой 2019 года по версии российской национальной кинематографической премии «Ника» стала казахстанская актриса Самал Еслямова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Приз за лучшую женскую роль в 2019 году разделили Самал Еслямова за ленту «Айка» и Виктория Мирошниченко за картину «Дылда».

За 2020 год награды также удостоились Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»).

Торжественная церемония награждения в прошлом году не состоялась из-за пандемии, поэтому организаторы на церемонии в воскресенье объявили победителей за два года.

«Ника» - российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.

Напомним, Самал Еслямова в мае 2018 года впервые в истории казахстанского кинематографа была признана лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля. Высокую награду С. Еслямова получила за главную роль в картине «Айка» режиссера Сергея Дворцевого.

В «Айке» Самал сыграла молодую эмигрантку из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве. Картина рассказывает о внутреннем человеческом росте Айки, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.

В декабре 2018 года «Айка» попала в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», однако в список номинантов жюри картину Сергея Дворцевого не внесли.

В марте 2019 года стало известно о том, что С. Еслямова получила приз Азиатской киноакадемии/Asian Film Awards Academy, называемый азиатским «Оскаром», за роль в картине «Айка».

C. Еслямова родилась 1 сентября 1984 года в Петропавловске. Окончила актёрский факультет ГИТИС в 2011 году. Ранее она играла в фильме «Тюльпан», в 2008 году завоевавший главный приз конкурса «Особый взгляд» в Каннах, приз молодёжного жюри, приз министерства образования Франции.