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Самал Еслямова признана лучшей актрисой на кинофестивале в Анталье
АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 5 октября, состоялась церемония вручения наград 55-го Международного кинофестиваля в Анталье, передает агентство «Анадолу».
На фестивале, менеджером которого является британский кинорежиссер Майк Дауни, в этом году были представлены десять фильмов, включая две работы турецких кинематографистов.
Премии в номинации «Лучшая актриса» удостоена Самал Еслямова, сыгравшая в фильме «Айка». Как известно, ранее казахстанка была признана лучшей актрисой на 71-м Каннском кинофестивале. Премьера завершенной версии фильма «Айка» состоялась в сентябре в Алматы на I Almaty film festival.
Награду «Лучший актер» получил Заин аль-Рафеа, который сыграл роль в фильме «Капернаум».
Японский режиссер Хирокадзу Корээда получил премию «Лучший режиссер» за фильм «Магазинные воришки» (Shoplifters).
Премия «Лучший фильм» досталась картине иранского режиссера Джафара Панахи «Три лица/ Three Faces». Приз вместо режиссера получила его дочь.
Американский актер Эрик Робертс получил «Почетную награду». В своей речи на церемонии он подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на фестивале.
В этом году фильмы фестиваля посмотрели более 34 тыс. зрителей. Фестиваль проходил с 29 сентября по 5 октября.
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