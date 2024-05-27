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    11:06, 27 Май 2024 | GMT +6

    «Сама нозила?»: Строгий выговор объявили задержавшим Бишимбаева полицейским в Астане

    Бишимбаев
    Фото: Верховный суд

    В Астане наказали двух полицейских, участвовавших в задержании бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева в день убийства Салтанат Нукеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Напомним, 8 апреля на судебном заседании по делу Бишимбаева показали видео задержания экс-министра полицейскими. На записи было видно, как один из сотрудников полиции снял с него наручники и дал ему покурить. Другой же бросил фразу, обращаясь к экс-министру: «Она, наверное, сама нозила, да?».

    В МВД сообщили, что по указанному факту завершено служебное расследование, проводимое ДП Астаны.

    — За нарушение требований статьи 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) оперуполномоченному УП района «Есиль» ДП г. Астаны объявлен строгий выговор, — говорится в сообщении. 

    Второму полицейскому, инспектору службы Полка патрульной полиции, за нарушение служебной дисциплины был также объявлен выговор.

    Как сообщалось ранее, Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.



    Теги:
    МВД РК Куандык Бишимбаев Полиция Общество Дело Бишимбаева
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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