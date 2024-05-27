«Сама нозила?»: Строгий выговор объявили задержавшим Бишимбаева полицейским в Астане

В Астане наказали двух полицейских, участвовавших в задержании бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева в день убийства Салтанат Нукеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, 8 апреля на судебном заседании по делу Бишимбаева показали видео задержания экс-министра полицейскими. На записи было видно, как один из сотрудников полиции снял с него наручники и дал ему покурить. Другой же бросил фразу, обращаясь к экс-министру: «Она, наверное, сама нозила, да?».

В МВД сообщили, что по указанному факту завершено служебное расследование, проводимое ДП Астаны.

— За нарушение требований статьи 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) оперуполномоченному УП района «Есиль» ДП г. Астаны объявлен строгий выговор, — говорится в сообщении.

Второму полицейскому, инспектору службы Полка патрульной полиции, за нарушение служебной дисциплины был также объявлен выговор.

Как сообщалось ранее, Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.





