Салют в честь Дня Независимости запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Нур-Султане запустили праздничный салют, передает МИА «Казинформ».

Праздничный салют запустили в 21:00 с трех точек города:

- территории Ботанического сада;

- левой набережной реки Ишим севернее Атырауского моста;

- северной стороны реки Акбулак в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай Хана.

Празднование Дня Независимости в столице будет сопровождаться открытием социальных объектов: семи школ на более чем 20 тысяч ученических мест, сдачей 6 многоквартирных жилых комплексов (доступное жилье) – на 2,5 тысяч социальных квартир, 9 объектов долевого строительства – 2 тысячи 400 семей дольщиков и др.

Вместе с тем в честь юбилейной даты учреждения культуры города готовят ряд мероприятий – от выставок до уроков истории.