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Салют в честь Дня Независимости запустили в Нур-Султане

15 Декабря 2021 21:59
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Салют в честь Дня Независимости запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Нур-Султане запустили праздничный салют, передает МИА «Казинформ».

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Праздничный салют запустили в 21:00 с трех точек города:

- территории Ботанического сада;

- левой набережной реки Ишим севернее Атырауского моста;

- северной стороны реки Акбулак в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай Хана.

Празднование Дня Независимости в столице будет сопровождаться открытием социальных объектов: семи школ на более чем 20 тысяч ученических мест, сдачей 6 многоквартирных жилых комплексов (доступное жилье) – на 2,5 тысяч социальных квартир, 9 объектов долевого строительства – 2 тысячи 400 семей дольщиков и др.

Вместе с тем в честь юбилейной даты учреждения культуры города готовят ряд мероприятий – от выставок до уроков истории.


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#Нур-Султан   #День Независимости    #Общество   #30 лет Независимости  
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