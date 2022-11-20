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Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах Президента Казахстана

20 Ноября 2022, 11:08
Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах Президента Казахстана
20 Ноября 2022, 11:08

Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах Президента Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова прибыла на избирательный участок в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидат явилась на избирательный участок №107, расположенный на улице Туркестан, в 10:30 вместе с сотрудниками своего предвыборного штаба.

Салтанат Турсынбекову выдвинули в качестве кандидата на выборы Президента РК от Республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

Салтанат Турсынбекова и ее штаб провели предвыборные мероприятия в Астане, Алматы и Шымкенте, в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.

Сегодня в 15 регионах страны начались президентские выборы.


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