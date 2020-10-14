Сall-центр для решения проблем интернета и связи открылся в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В сельских регионах Туркестанской области запущен call-центр по вопросам сотовой связи и интернета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Специалисты центра будут консультировать жителей и гостей области по выбору максимально эффективного интернета, подключению тарифов, установке базовых станций. Также Call-центр по номеру 109 принимает заявки от жителей села по подключению тарифов на интернет и к услугам связи.

В населенных пунктах области продолжается работа по улучшению скорости интернета до 3G и 4G для населения, проживающего в селах с низкой скоростью интернета и плохим качеством сотовой связи. Это позволит увеличить возможности дистанционного и онлайн обучения.