Сакура зацвела у мавзолея Ясауи в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В духовной столице тюркского мира – Туркестане, в ботаническом саду вокруг мавзолея Х.А.Ясауи расцвела сакура. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В уникальном парке на основе исламского сада растут 200 этих экзотических деревьев. Всего здесь высадили около тысячи редких зеленых насаждений. В зоне отдыха на площади 7,7 га в ближайшие дни зацветут тысячи розовых, фиолетовых и белых вишневых деревьев.

Аким области Умирзак Шукеев посетил строительные площадки города Туркестана и ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ. В ботаническом саду высажено более 50 видов деревьев и цветов, специально завезенных из Германии. Это декоративные фруктовые деревья, ясень, катальпа, каштан, тутовник, клен, боярышник, розы и тюльпаны. Зону отдыха освещают тысячи необычных дизайнерских светильников, а также 350 напольных световых установок. Здесь построили декоративные водоемы и фонтаны.

Глава региона, осмотрев новые городские парки и зоны, поручил завершить все строительные работы в течение 10 дней. Кроме того, на Площади символов на территории 6 га идёт интенсивная работа по озеленению. Рабочие высадят 2 тысячи зеленых насаждений и уложат газон. Откроют специальные зоны отдыха, детские площадки и фонтаны.

Аким области раскритиковал затянувшуюся работу по прокладке дорожек рядом с новыми зданиями в культурно-духовном центре города. Представителям компании поручено качественно и в срок завершить все работы.



