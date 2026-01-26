Саксаулом за четыре года засажено 672 тысячи га высохшего дна Аральского моря

Как отмечается в Национальном докладе о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в Республике Казахстан за 2024 год, проведение лесомелиоративных мероприятий является одним из действенных способов борьбы с опустыниванием. Поэтому на осушенном дне Аральского моря (ОДАМ) в течение нескольких лет осуществляется высадка саксаула.

По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, площадь осушенного дна Аральского моря составляет 6 млн гектаров, и которых 2,8 млн гектаров расположены на территории Казахстана.

За четыре года на осушенном дне Аральского моря выполнены лесомелиоративные работы на площади 672 тыс. гектаров: 2021 г. – 101 тыс. га, 2022 г. – 250 тыс. га, 2023 г. – 194 тыс. га, 2024 г. – 127 тыс. га. Работы проводились в рамках реализации поручения Главы государства по созданию саксауловых насаждений на площади 1,1 млн гектаров до 2025 года.

Для обеспечения посадочным материалом работ на осушенном дне Аральского моря в рамках реализации проекта, финансируемого Всемирным банком, в городе Казалинске в 2024 году построен питомник площадью 33 гектара и мощностью 3 млн штук саженцев саксаула и галофитных кустарников (растения, приспособленные жить на засоленных почвах в пустынях) в год.

Кроме того, Министерством экологии и природных ресурсов РК при научном сопровождении ведутся работы по строительству лесного питомника непосредственно на осушенном дне Аральского моря, его площадь составит 15 гектаров, а мощность – 1,5 млн саженцев саксаула в год. Получаемый в этом питомнике посадочный материал будет более адаптирован к аридным условиям.

В целом лесомелиоративные мероприятия направлены на снижение пылевого воздействия, восстановление деградированных земель и формирование устойчивых экосистем.

Как сообщалось ранее, 22-24 апреля 2026 года в Астане планируется проведение Регионального экологического саммита, где будут обсуждаться проблемы стран Центральной Азии и пути их решения. В центре внимания – высыхание Аральского моря, снижение уровня Каспийского моря и последствия изменения климата.