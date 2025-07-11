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    06:19, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Сакральный памятник реставрируют в Карагандинской области

    В Карагандинской области реставрируют одно из сакральных мест – мазар Игилика би, который был построен 150 лет назад, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мазар Игилика би
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Карагандинской области, близ посёлка Байтам, находится памятник историко-культурного наследия – мазар Игилика би. Он был воздвигнут ориентировочно в 1875-1880 годах. Это одно из сакральных мест региона. Со временем постройка пострадала от воздействия природных факторов. Сейчас начали реставрацию, чтобы сохранить памятник для будущих поколений.

    мазар Игилика би
    Фото: акимат Карагандинской области

    При проведении работ обязательное требование – сохранение исторического облика. Мазар выполнен из сырцового кирпича в форме восьмиугольника с куполом. Памятником истории и архитектуры республиканского значения он был признан в 2000 году и взят под государственную охрану. Сведения об авторах и строителях сооружения не сохранились.

    Игилик би (Утепов) – выдающийся деятель Кареке-Алтайской волости. Внёс вклад в развитие образования, угольной промышленности и социальной поддержки казахского народа в XIX веке. Образ Игилика бия был воссоздан в романе «Пробуждённый край» Габита Мусрепова.

    мазар Игилика би
    Фото: акимат Карагандинской области
    мазар Игилика би
    Фото: акимат Карагандинской области

    Ранее сообщалось, что в Нуринском районе члены экспедиции Карагандинского исследовательского университета имени Е. А. Букетова обнаружили могилу ребёнка, жившего вероятно более тысячи лет назад. Найденное захоронение — часть известного ранее могильника Изенды-6. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область История Казахстана
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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