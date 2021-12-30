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Сакену Бибосынову вручили ключи от квартиры в Туркестане

30 Декабря 2021 18:24
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Сакену Бибосынову вручили ключи от квартиры в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Нового года аким Туркестанской области Умирзак Шукеев наградил лучших из лучших. На торжественном мероприятии глава региона вручил бронзовому призеру Олимпиады в Токио, чемпиону мира Сакену Бибосынову ключи от новой квартиры в Туркестане. Кроме того, Умирзак Шукеев вручил заслуженным деятелям области звание «Түркістан облысының Құрметті азаматы», медали «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» и грамоту акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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«Туркестан, обновленный Указом Елбасы Нурсултана Назарбаева, вступает в четвертое десятилетие Независимости не только как духовный центр всего тюркского мира, но и как город с большим потенциалом, который привлекает внимание всего мира. Это - плод Независимости. Учитывая результаты вашей работы в этом направлении, по сложившейся традиции в области будет вручена номинация «Жыл үздігі». Труд каждого человека, который работал на благо своей страны, своей земли, не должен быть проигнорирован. В Посланиях Главы государства Касым-Жомарта Токаева большое значение придается повышению престижа и статуса труда человека. Сегодняшние награды-достойная оценка вашей работы в течение года. Надеюсь, что сегодняшние показатели в новом году будут только увеличиваться. Давайте всегда держать флаг Независимости высоко. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья, семейного благополучия, радости в ваших домах», – сказал глава региона.

Лучших в сфере культуры и спорта наградил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов. Он же недавно представил «Золотую домбру» поэту-туркестанцу Бекарысу Шойбекову, выступившему на главной сцене республики. Домбра в течение года станет экспонатом центра «Ұлы дала елі» в Туркестане.

Лидеров в разных сферах общества наградили секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев и первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев. Всего лидеров года наградили в 40 номинациях. Концертную программу представили победители республиканских и международных конкурсов, звезды казахской эстрады. В частности, группы «Жігіттер», «Меломен», обладательница гран-при фестиваля «Славянский базар» Рухия Байдукенова, артист из Украины Назар Яцишин и другие артисты.



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#Туркестанская область   #Спорт  
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