Сакен Шаяхметов назначен заместителем акима Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Назначенный заместитель акима Павлодарской области будет курировать вопросы инвестиций, развития предпринимательства и СЭЗ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Заместителем акима Павлодарской области назначен Сакен Беймбетович Шаяхметов», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.

С. Шаяхметов родился второго мая 1990 года в Алматы. Окончил Техасский университет, США (The University of Texas) по специальностям нефтегазовое дело и экономика. Он магистр делового администрирования (Китайско-Европейская международная школа бизнеса, КНР (China Europe International Business School) и магистр гуманитарных наук в области права и дипломатии (Университет Тафтса, США (The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University). Во время обучения Сакен Шаяхметов ежегодно проходил специализированную оплачиваемую практику в таких компаниях, как Chevron (США), J.P. Morgan (Великобритания), Citibank (Алматы) и World Bank (США).

«Сакен Шаяхметов начал трудовую деятельность в 2011 году помощником механика на заводе «Болашак» в Атырауской области, в 2012-2014 годах работал экономистом по разработке в компании Caspi Meruerty Operating Company B.V.. Впоследствии, до 2017 года, Шаяхметов проходил обучение в магистратуре, - отметили в облакимате. - В 2017 году Сакен Шаяхметов поступил на государственную службу. В 2017-2018 годах занимал должность советника Премьер-Министра РК, с декабря 2018-го – заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК».

Сакен Шаяхметов входит в топ-3 Президентского молодёжного кадрового резерва. Назначенный заместитель акима Павлодарской области будет курировать вопросы инвестиций, развития предпринимательства и СЭЗ. Ранее занимавший эту должность Арыстан Кабикенов перешёл в новую должность.