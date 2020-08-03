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Сакен Сарсенов назначен заместителем министра внутренних дел РК

3 Августа 2020, 16:58
Сакен Сарсенов назначен заместителем министра внутренних дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сакен Сарсенов назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Распоряжением Главы государства Сарсенов Сакен Сейтжаппарович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан», - говорится в сообщении.


Сакен Сарсенов родился в 1977 году в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Московский государственный авиационный институт, автоматизированные системы обработки информации и управления.

Трудовая деятельность: сотрудник Министерства транспорта и коммуникаций РК, занимался вопросами контроля за использованием радиочастотного спектра РК, заведующий отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов Республики Казахстан»; заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии», занимался вопросами реализации и развития проектов в рамках государственных программ по развитию национальной информационной инфраструктуры и инфраструктуры электронного правительства, а также сопровождением межведомственных информационных систем (2003-2008); управляющий директор по электронным услугам АО «Қазақтелеком» (2008-2009); заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2009-2010); вице-министр связи и информации РК (2010-2012); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2012-2014); первый заместитель председателя Агентства РК по связи и информации (04.2014-08.2014); председатель Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); вице-министр по инвестициям и развитию РК (2015-2016); вице-министр информации и коммуникаций РК (2016-2017).

До нового назначения с февраля 2017 года занимал должность председателя правления АО «Казпочта».

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