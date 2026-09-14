Сакен Мамырбеков возглавил международный аэропорт Туркестана

Сакен Мамырбеков официально утвержден в должности директора АО «Международный аэропорт Туркестан». До этого назначения он более года руководил воздушной гаванью в статусе исполняющего обязанности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сакен Мамырбеков приступил к обязанностям директора 14 сентября после назначения приказом руководителя управления транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.

— Более года Сакен Ержанович исполнял обязанности директора международного аэропорта Туркестана, демонстрируя высокий уровень ответственности и профессионализма. За это время была проделана масштабная работа по развитию аэропорта, совершенствованию его деятельности и расширению сотрудничества с авиакомпаниями и партнерами. Под его руководством аэропорт продолжил динамичное развитие и добился заметных положительных изменений в своей работе, — отметили в пресс-службе аэропорта.

Сакен Мамырбеков родился 4 июля 1987 года в городе Кентау Туркестанской области. Учился в школе-гимназии № 25 в Шымкенте. В 2008 году с отличием окончил Казахский национальный аграрный университет, получив квалификацию инженера, в 2019 году — Академию гражданской авиации.

В авиационной отрасли работает 18 лет. Профессиональную деятельность начал в 2008 году в АО «Аэропорт Шымкент», где работал юристом отдела правового обеспечения и работы с персоналом, затем инженером службы теплотехнического и санитарно-технического обеспечения. С 2010 года возглавлял отдел правового обеспечения и работы с персоналом. В 2016–2017 и 2024–2025 годах был корпоративным секретарем общества.

С декабря 2016 по июнь 2025 года занимал должность заместителя председателя правления АО «Аэропорт Шымкент» по экономике и финансам.

В июне 2019 года Мамырбеков прошел стажировку в США по программе SABIT «Развитие аэропортов Евразии». В Вашингтоне и Бостоне изучал подходы к управлению аэропортовой инфраструктурой, развитию маршрутной сети и коммерческой деятельности аэропортов.

Награжден нагрудным знаком «Құрметті авиатор» и медалью «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл». Женат, воспитывает четверых детей.