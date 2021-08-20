Сакен Бибосынов поддержал юных спортсменов Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане на стадионе «Туркестан Арена» состоялась товарищеская встреча подростков. Поддержать юных спортсменов приехал бронзовый призер Олимпиады в Токио, член национальной сборной Казахстана Сакен Бибосынов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Спортсмен, защищавший честь страны на мировой арене, обратился к молодежи с напутственным словом. Бронзовый призер Олимпиады в Токио призвал молодых активно вести здоровый образ жизни, пропагандировать и уважать национальные духовные ценности.

В матче юношеской команды спортсменов ФК «Туран» и специализированной детско-юношеской футбольной школы Туркестанской области, 2007 года рождения, принял участие заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Согласно поручению Главы государства в стране сейчас ведется реформирование сферы спорта. В том числе приоритет отдается развитию детского спорта. По инициативе акима Туркестанской области Умирзака Шукеева в регионе предпринимаются усилия по развитию массового и детского спорта, особое внимание уделяется развитию детского футбола.

Стоит отметить, что воспитанники Туркестанской областной футбольной школы стали серебряными призерами чемпионата Казахстана по футболу среди юношей в 2020 году. А молодые игроки команды «Туран» в текущем году примут участие в футбольных академиях страны и чемпионате страны среди юниоров и будут защищать честь области.

Участники мероприятия посетили тренажерные залы для отделения бокса, борьбы и тяжелой атлетики, расположенные на стадионе «Туркестан Арена». Во встрече также принял участие бронзовый призер молодежного чемпионата мира по вольной, греко-римской и женской борьбе, который завершился в Уфе Российской Федерации, Асылжан Есенгельды.

В завершение мероприятия был организован осмотр спортивных сооружений, расположенных в городе Кентау и встреча с молодыми спортсменами.



