Сахарный завод построят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вопросы строительства сахарного завода в Павлодарской области были сегодня обсуждены в Министерстве сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В переговорах приняли участие министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, заместитель акима Павлодарской области Алмас Батанов и руководство турецкой компании «Kayseri Seker Fabrikasi».





В соответствии с поручением Главы государства по импортозамещению ряда ключевых товаров, в том числе и сахара, министерством была разработана и реализуется отраслевая программа развития сахарного производства на 2018-2027 годы.





В ходе встречи турецкой стороной был отмечен потенциал Казахстана в развитии свеклосахарного производства, обеспечения страны отечественным сахаром, а также развития экспорта. Строительство завода позволит сократить долю импорта по сахару и производить 40% требуемого сахара именно из отечественного сырья. Также это даст импульс развитию фермерских хозяйств Павлодарской области, эффективному использованию орошаемых земель. Кроме инвестиций, реализация данного проекта принесет в Казахстан передовые знания по выращиванию сахарной свеклы, методам ее долгосрочного хранения и последующей переработки. Это позволит увеличить урожайность у отечественных фермеров.

В целях обеспечения сырьем будущего завода в текущем году в Павлодарской области уже проведен экспериментальный посев семян сахарной свеклы. По итогам эксперимента получен качественный урожай, соответствующий стандартам для производства сахара.





Компания «Kayseri Seker Fabrikasi» сегодня объединяет сахарные заводы с самой высокой производительностью в Турции и ежегодно осуществляет переработку сахарной свеклы для производства 460 тысяч тонн белого сахара и 88 тысяч тонн мелассы.











