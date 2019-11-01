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Сахарный завод построят в Павлодарской области

1 Ноября 2019 19:33
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Сахарный завод построят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вопросы строительства сахарного завода в Павлодарской области были сегодня обсуждены в Министерстве сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

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В переговорах приняли участие министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, заместитель акима Павлодарской области Алмас Батанов и руководство турецкой компании «Kayseri Seker Fabrikasi».


В соответствии с поручением Главы государства по импортозамещению ряда ключевых товаров, в том числе и сахара, министерством была разработана и реализуется отраслевая программа развития сахарного производства на 2018-2027 годы.


В ходе встречи турецкой стороной был отмечен потенциал Казахстана в развитии свеклосахарного производства, обеспечения страны отечественным сахаром, а также развития экспорта. Строительство завода позволит сократить долю импорта по сахару и производить 40% требуемого сахара именно из отечественного сырья. Также это даст импульс развитию фермерских хозяйств Павлодарской области, эффективному использованию орошаемых земель. Кроме инвестиций, реализация данного проекта принесет в Казахстан передовые знания по выращиванию сахарной свеклы, методам ее долгосрочного хранения и последующей переработки. Это позволит увеличить урожайность у отечественных фермеров.

В целях обеспечения сырьем будущего завода в текущем году в Павлодарской области уже проведен экспериментальный посев семян сахарной свеклы. По итогам эксперимента получен качественный урожай, соответствующий стандартам для производства сахара.


Компания «Kayseri Seker Fabrikasi» сегодня объединяет сахарные заводы с самой высокой производительностью в Турции и ежегодно осуществляет переработку сахарной свеклы для производства 460 тысяч тонн белого сахара и 88 тысяч тонн мелассы.




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Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат, Сельское хозяйство,
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