Сахарный диабет может снова стать социально значимым заболеванием в Казахстане

В Казахстане рассматривается вопрос о включении сахарного диабета в перечень социально значимых заболеваний. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя директора департамента организации медицинской помощи Асель Кидиралиевой, по состоянию на 1 января текущего года на учете с сахарным диабетом состоят около 550 тысяч человек, из которых 96% застрахованы в системе ОСМС. Также в стране зарегистрированы 325 детей до 18 лет с сахарным диабетом второго типа и около 6,5 тысячи детей — с диабетом первого типа.

— Министерством прорабатывался вопрос обеспечения инсулиновыми помпами граждан в возрасте от 18 до 21 года и беременных женщин. Так как данная норма требует выделения дополнительных средств, вопрос обсуждается с государственными органами. Вопрос возвращения сахарного диабета в перечень социально значимых заболеваний на сегодняшний день обсуждается, но пока в проект приказа он не внесен, — сказала Асель Кидиралиева на брифинге в СЦК.

Напомним, в 2025 году сахарный диабет был исключен из перечня социально значимых заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние семь лет число получателей бесплатных амбулаторных лекарств выросло с 1,9 млн до 3,4 млн человек.